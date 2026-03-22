Mundo donald trump

Con información de CNN

Trump da ultimátum de 48 horas a Irán: “Golpearemos y obliteraremos” plantas energéticas si no abre el Estrecho de Ormuz

Por CNN Chile

22.03.2026 / 09:28

{alt}

El presidente de EE.UU. advirtió que responderá con fuerza si el paso marítimo no se "abre completamente". Israel sufrió ataques con misiles que dejaron decenas de heridos, mientras la región se acerca a un punto crítico que recuerda la Guerra de los Tanqueros de los años 80.

(CNN) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum de 48 horas a Irán: si el Estrecho de Ormuz no se “abre completamente”, “golpearemos y obliteraremos” las plantas de energía iraníes, según declaró este sábado.

Medios estatales iraníes advirtieron que Teherán responderá atacando infraestructura estadounidense en la región.

Escalada militar en la región

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó un ataque con misiles contra la ciudad de Arad, que hirió a al menos 84 personas.

Otro impacto en Dimona también dejó heridos. Irán continuó atacando a sus vecinos del Golfo; Arabia Saudita ordenó la salida del agregado militar iraní y miembros de su embajada.

La amenaza de Trump revive el escenario de la Guerra de los Tanqueros de los años 80, cuando la Armada de EE.UU. escoltó petroleros en el Golfo con consecuencias mortales.

Mientras Irán atacó la base militar de Diego García, EE.UU. evalúa repetir esa estrategia de escolta. Las bajas en Irán y Líbano desde el inicio del conflicto suman miles.

DESTACAMOS

Negocios "Es problemático": Ignacio Briones cuestiona el concepto de "gobierno de emergencia" de Kast e insta a realizar reformas estructurales

LO ÚLTIMO

Cultura Banksy desenmascarado: Investigación revela identidad del misterioso artista callejero tras años de anonimato
Cuba sufre nuevo apagón nacional mientras Trump habla de "tomar la isla"
Trump da ultimátum de 48 horas a Irán: "Golpearemos y obliteraremos" plantas energéticas si no abre el Estrecho de Ormuz
¿Nuevo telefonazo?: Acusan que directora de Servicio de Salud se saltó fila para realizarse endoscopía en Quilpué
Lula da Silva critica acciones de EE.UU. contra Venezuela y Cuba y cuestiona el rol de la ONU en conflictos internacionales
Misil iraní impacta edificio en Dimona, ciudad vinculada a instalaciones nucleares de Israel