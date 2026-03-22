Trump da ultimátum de 48 horas a Irán: “Golpearemos y obliteraremos” plantas energéticas si no abre el Estrecho de Ormuz

El presidente de EE.UU. advirtió que responderá con fuerza si el paso marítimo no se "abre completamente". Israel sufrió ataques con misiles que dejaron decenas de heridos, mientras la región se acerca a un punto crítico que recuerda la Guerra de los Tanqueros de los años 80.

(CNN) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum de 48 horas a Irán: si el Estrecho de Ormuz no se “abre completamente”, “golpearemos y obliteraremos” las plantas de energía iraníes, según declaró este sábado.

Medios estatales iraníes advirtieron que Teherán responderá atacando infraestructura estadounidense en la región.

Escalada militar en la región

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó un ataque con misiles contra la ciudad de Arad, que hirió a al menos 84 personas.

Otro impacto en Dimona también dejó heridos. Irán continuó atacando a sus vecinos del Golfo; Arabia Saudita ordenó la salida del agregado militar iraní y miembros de su embajada.

La amenaza de Trump revive el escenario de la Guerra de los Tanqueros de los años 80, cuando la Armada de EE.UU. escoltó petroleros en el Golfo con consecuencias mortales.

Mientras Irán atacó la base militar de Diego García, EE.UU. evalúa repetir esa estrategia de escolta. Las bajas en Irán y Líbano desde el inicio del conflicto suman miles.