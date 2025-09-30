Mundo guerra en medio oriente

Trump da a Hamás “tres o cuatro días” para responder a su propuesta de paz en Gaza: “Si no lo hace, será un final triste”

Por CNN Chile

30.09.2025 / 12:02

Netanyahu, por su parte, amenazó con que Israel “finalizará el trabajo” en Gaza si el grupo islamista responde de forma negativa al plan.

(EFE) — Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Hamás tiene “tres o cuatro días” para responder a la propuesta de plan de paz para Gaza presentada el lunes por el republicano y que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“Hamás lo hará o no lo hará, y si no lo hace, será un final triste”, declaró el mandatario estadounidense a la prensa.

Trump apuntó que “los países árabes lo han aceptado, los países musulmanes lo han aceptado e Israel lo ha aceptado”.

Al presentar su plan el lunes en la Casa Blanca junto a Netanyahu, Trump advirtió que si Hamás rechaza la propuesta, Estados Unidos dará su “total apoyo” a Israel para que continúe su asedio en la Franja de Gaza.

Lee también: Netanyahu asegura que no acordó con Trump el establecimiento de un Estado Palestino

También, Netanyahu amenazó con que Israel “finalizará el trabajo” en Gaza si el grupo islamista responde de forma negativa al plan.

La propuesta de veinte puntos de Trump incluye un alto el fuego inmediato, la retirada gradual de las tropas israelíes, la liberación de todos los rehenes de Hamás a cambio de presos palestinos y la entrada de ayuda humanitaria al enclave.

Además, contempla un gobierno de transición para Gaza, sin la participación de Hamás, tutelado por una “Junta de la Paz” presidida por el propio Trump y con presencia del ex primer ministro británico Tony Blair.

Adicionalmente, abre la puerta a la posibilidad de negociar la creación de un Estado palestino, algo que Netanyahu ha negado haber acordado con Trump a pesar de que está escrito en el plan.

