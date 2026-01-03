Trump cuestiona el liderazgo de Corina Machado en medio de la crisis venezolana y afirma cooperación con Delcy Rodríguez

Trump relativizó el peso político de la líder opositora y confirmó contactos con la vicepresidenta Delcy Rodríguez en medio de la crisis venezolana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la dirigente opositora María Corina Machado al señalar que “es una mujer gentil, pero no tiene el respeto en todo el país”, durante declaraciones realizadas en Mar-a-Lago.

El comentario se produce en un contexto marcado por los ataques confirmados en Caracas, la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y el anuncio de Trump de que Estados Unidos administrará Venezuela de forma temporal para asegurar una transición pacífica.

En paralelo, el mandatario estadounidense afirmó que Washington mantiene coordinaciones con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a quien describió como la autoridad que “tomó el mando” tras la detención de Maduro.

Las palabras de Trump también se insertan en la competencia política y simbólica entre Machado y sectores del oficialismo, que se hizo visible meses atrás cuando ambos nombres circularon en el debate público por el Premio Nobel de la Paz. En ocasiones previas, Trump había destacado el coraje personal de Machado y su rol opositor, aunque sin comprometer un respaldo explícito a su liderazgo nacional.