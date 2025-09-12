Mundo estados unidos

Con información de CNN

“Espero que le impongan la pena de muerte”: Trump confirma que fue detenido el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Por CNN Chile

12.09.2025 / 09:19

El presidente de Estados Unidos dijo en Fox News que alguien “muy cercano a él lo delató”.

(CNN) – El presidente Donald Trump dijo en una entrevista que el sospechoso del tiroteo de Charlie Kirk ha sido detenido.

“Creo que con un alto grado de certeza lo tenemos bajo custodia”, señaló el mandatario durante una aparición en Fox News.

Y añadió que alguien “muy cercano a él lo delató” y que eso se anunciaría más tarde el viernes.

“Bueno, espero… supongo que lo declararán culpable, y espero que le impongan la pena de muerte“, afirmó el presidente. “Lo que hizo, Charlie Kirk, era la mejor persona, no se merecía esto. Trabajó tan duro y tan bien, que todos lo apreciaban”.

Esto ocurre después de una búsqueda de ida y vuelta de un sospechoso en la que las autoridades interrogaron y liberaron a dos personas el miércoles en relación con el asesinato.

La búsqueda continuó y el FBI publicó imágenes de una persona de interés en el tiroteo fatal, pidiendo al público pistas para ayudar a encontrarlo.

Se cree que el tirador disparó una vez desde un tejado cercano en un “ataque selectivo”, según el Departamento de Seguridad Pública de Utah, que lidera la investigación junto con el FBI.

La policía tiene una persona bajo custodia

Una persona está bajo custodia y está siendo interrogada en relación con el tiroteo fatal del activista conservador Charlie Kirk, según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

Hasta este viernes por la mañana la persona seguía siendo interrogada, dijeron las fuentes.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Precios al alza y gasto por persona: ¿Cuánto costará celebrar estas Fiestas Patrias en Chile?

LO ÚLTIMO

País Sindicato de Casa de Moneda inicia huelga legal y denuncia sueldos insuficientes
Francia evalúa prohibir redes sociales a menores de 15 años por los efectos que tienen sobre la juventud
Servel revela el orden en la papeleta de votación: ¿En qué lugar quedaron los candidatos y candidatas presidenciales?
Carabineros entrega balance por incidentes durante el 11 de septiembre: Cuatro funcionarios heridos y 110 detenidos
La visión económica de Jeannette Jara: ¿Cómo se financia el "salario vital" de $750 mil?
Sevilla vs Elche: Alexis Sánchez podría tener su debut como titular