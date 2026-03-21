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Trump celebra muerte de Robert Mueller, exdirector del FBI que lo investigó en 2016

Por CNN Chile

21.03.2026 / 16:13

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El presidente estadounidense reaccionó en redes sociales al fallecimiento del exdirector del FBI, quien lideró la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en la campaña de 2016. La familia de Mueller informó su deceso tras una larga lucha contra el Parkinson.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este sábado su satisfacción por la muerte de Robert Mueller, el exdirector del FBI que encabezó la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump escribió: “Robert Mueller acaba de fallecer. Bien, me alegro de que haya muerto. ¡Ya no podrá hacer daño a gente inocente!”.

El legado de Mueller en la investigación a Trump

Mueller, fallecido a los 81 años tras padecer Parkinson, dirigió la Oficina Federal de Investigaciones entre 2001 y 2013, asumiendo solo una semana antes de los ataques del 11-S.

En mayo de 2017, el Departamento de Justicia lo nombró fiscal especial para investigar los vínculos entre la campaña de Trump y Rusia. Su informe concluyó que Rusia intervino en las elecciones, pero no halló una conspiración con el equipo del entonces candidato republicano.

El caso marcó un punto de alta tensión entre la Casa Blanca y la justicia, y Mueller se convirtió en blanco de los ataques del mandatario durante años. La familia confirmó el deceso en un comunicado sin dar más detalles.

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