Trump bate récord por el discurso del Estado de la Unión más largo

El discurso de mandatario estadounidense el año pasado, aunque no fue técnicamente un informe sobre el Estado de la Unión, duró casi una hora y 40 minutos.

(CNN) – El presidente Donald Trump ha estado hablando durante más de 1 hora y 29 minutos esta noche y establecerá el referente para el discurso sobre el Estado de la Unión más largo desde al menos 1964, superando al anterior poseedor del récord, el presidente Bill Clinton, en su mensaje del año 2000.

