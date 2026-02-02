Trump baja los aranceles a India y afirma que dejarán de comprarle petróleo a Rusia

El presidente estadounidense dijo que India accedió a dejar de comprar crudo a Rusia y que empezará a comprarle a Estados Unidos y, potencialmente, a Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta tarde que conversó con el primer ministro de la India, Narendra Modi, y logró un acuerdo comercial para rebajar los aranceles del petróleo.

Según el mandatario, Narendra Modi dijo que dejará de comprar petróleo a Rusia para empezar a adquirirlo de Estados Unidos y Venezuela.

“Hablamos de muchos temas, incluyendo comercio y el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Aceptó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más de Estados Unidos y, potencialmente, de Venezuela”, detalló Trump en Truth Social.

Fue en esa misma conversación donde Trump explicó que Estados Unidos, “por amistad y respeto” al primer ministro, pactó un acuerdo comercial en el que se reducirán los aranceles del 25% al 18%, medida que entrará en vigor de forma inmediata.

“Hemos acordado un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India, con efecto inmediato, en el que se aplicará un arancel recíproco reducido, bajándolo del 25% al 18%. Del mismo modo, ellos avanzarán para reducir a cero sus aranceles y barreras no arancelarias contra Estados Unidos”, comentó.

Asimismo, informó que la India se comprometió a comprar más productos estadounidenses e invertir más de US$ 500.000 millones en materia de energía, tecnología, productos agrícolas y carbón, entre otros.

Trump celebró el pacto entre ambos países: “Nuestra increíble relación con la India será aún más fuerte en el futuro”. Además, agregó que esto “ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania”.