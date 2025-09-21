Trump asegura durante el funeral que el asesino de Charlie Kirk es un “monstruo radicalizado y de sangre fría”

Según el mandatario estadounidense, Kirk fue asesinado “por decir la verdad que estaba en su corazón” y por defender valores como la libertad, la justicia, la fe y el sentido común.

(CNN) – El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es uno de los únicos oradores que hizo referencia directa al presunto asesino de Charlie Kirk, a quien llamó un “monstruo radicalizado y de sangre fría” en los momentos iniciales de su discurso.

Habló pocos minutos después de que Erika Kirk declarara desde el podio que perdonaba al presunto asesino.

Trump dijo que Kirk fue asesinado “por decir la verdad que estaba en su corazón”.

“Fue asesinado violentamente porque habló en favor de la libertad y la justicia, de Dios, de la patria, de la razón y del sentido común”, dijo Trump.

Algunos antecedentes: Esto es lo que sabemos sobre el sospechoso del asesinato de Kirk , quien ha sido acusado de asesinato agravado y otros seis cargos.