Trump anuncia reapertura del espacio aéreo comercial de Venezuela tras conversación con Delcy Rodríguez

El mandatario estadounidense aseguró que la habilitación del tráfico aéreo comenzará de inmediato, luego del quiebre definitivo de las relaciones diplomáticas de ambos países en 2019.

(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves que el espacio aéreo comercial sobre Venezuela será reabierto, permitiendo el restablecimiento de vuelos entre ambos países luego de varios años de suspensión.

El anuncio fue realizado durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, donde el mandatario señaló que la decisión se adoptó tras una conversación telefónica con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

En esa instancia, Trump indicó que instruyó a las autoridades correspondientes para que el proceso se inicie de inmediato.

Según detalló, las órdenes fueron impartidas al secretario de Transporte, Sean Duffy, así como a otros organismos involucrados, incluidos estamentos militares, con el objetivo de que antes del término de la jornada el espacio aéreo venezolano quede habilitado para operaciones comerciales.

Reapertura del espacio aéreo comercial de Venezuela

La determinación marca un giro respecto de lo señalado en noviembre pasado, cuando Trump había advertido que el espacio aéreo del país sudamericano permanecería completamente cerrado, previo a la operación militar que este mes derivó en la salida de Nicolás Maduro del poder.

Posteriormente, el 4 de enero, un día después de la detención de Maduro y de su esposa Cilia Flores, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió un aviso aeronáutico alertando sobre condiciones potencialmente peligrosas en la zona de Maiquetía, debido a actividad militar en Venezuela o sus alrededores.

El documento advertía de posibles riesgos para aeronaves en todas las altitudes, tanto en sobrevuelo como en maniobras de llegada y salida, y mantiene vigencia hasta el 2 de febrero.

En sus declaraciones, Trump también se refirió a la comunidad venezolana residente en Doral, en Miami, señalando que existe expectación por la reapertura de las conexiones aéreas.

Asimismo, afirmó que los ciudadanos estadounidenses podrán viajar próximamente a Venezuela bajo estrictas condiciones de seguridad y que quienes deseen regresar o visitar el país podrán hacerlo.

Las rutas aéreas comerciales entre Estados Unidos y Venezuela permanecen suspendidas desde 2019, año en que American Airlines, la última aerolínea estadounidense en operar vuelos entre ambos países, canceló sus servicios tras el quiebre definitivo de las relaciones diplomáticas.