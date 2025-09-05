Trump amenaza a la UE con investigación arancelaria tras multa antimonopolio a Google

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que su administración podría iniciar una investigación bajo la Sección 301 contra la UE como represalia, una medida que podría derivar en aranceles. Por su parte, Google anunció que impugnará la sanción ante los tribunales.

(Reuters) —El presidente Donald Trump amenazó el viernes a la Unión Europea con una investigación que podría conducir a aranceles más altos, después de que la UE multara a Google con miles de millones de dólares por violar sus leyes antimonopolio.

La UE anunció el viernes que Google debe pagar una multa antimonopolio de 2.950 millones de euros (3.450 millones de dólares) por prácticas anticompetitivas en su lucrativo negocio de tecnología publicitaria, lo que marca su cuarta sanción en su lucha de una década con los reguladores de competencia de la UE.

Trump criticó el viernes la multa de la UE, diciendo en una publicación en Truth Social que el dinero que Google estará obligado a pagar “de lo contrario iría a inversiones y empleos estadounidenses”.

“Esto se suma a las muchas otras multas e impuestos que se han implementado contra Google y otras empresas tecnológicas estadounidenses, en particular”, añadió Trump. “¡Es muy injusto, y el contribuyente estadounidense no lo tolerará!”.

Trump afirmó que su administración podría iniciar una investigación bajo la Sección 301 contra la UE como represalia, una medida procesal que podría derivar en aranceles de represalia. Esto podría suponer un duro golpe para la UE, que logró un acuerdo comercial con Estados Unidos, tras una dura batalla pero controvertida, durante el verano.

Aunque los 27 miembros del bloque votaron a favor del marco, muchos líderes europeos se han quejado desde entonces y un acuerdo comercial de largo plazo con Estados Unidos está lejos de ser una certeza.

Sin embargo, la multa es una medida agresiva por parte de la Comisión Europea, el principal regulador tecnológico de la UE, después de que Trump hubiera amenazado previamente con represalias por futuras multas a empresas tecnológicas estadounidenses. El gobierno se ha quejado de las elevadas multas impuestas por la UE debido a sus leyes de privacidad y antimonopolio, que son significativamente más estrictas y se aplican con mayor frecuencia en Europa que en Estados Unidos.

“Google también ha pagado, en el pasado, 13 mil millones de dólares en reclamaciones y cargos falsos, por un total de 16.5 mil millones de dólares”, dijo Trump en una publicación posterior el viernes. “¿Qué tan descabellado es eso? ¡La Unión Europea debe detener esta práctica contra las empresas estadounidenses INMEDIATAMENTE!”

La gran multa de Google

La medida de la Comisión Europea fue provocada por una queja del Consejo Europeo de Editores.

El responsable de la competencia de la UE había planeado originalmente repartir la multa el lunes, pero la oposición del jefe de comercio de la UE, Maros Sefcovic, por las preocupaciones sobre el impacto de los aranceles estadounidenses sobre los automóviles europeos, descarriló el plan de la jefa antimonopolio de la UE, Teresa Ribera.

La Comisión afirmó que Google favoreció sus propios servicios de tecnología de visualización en línea en detrimento de sus rivales y editores en línea y que abusó de su poder de mercado desde 2014 hasta hoy.

Se ordenó a Google que suspendiera las prácticas de autopreferencia y tomara medidas para erradicar sus conflictos de intereses inherentes. La empresa tiene 60 días para informar a la Comisión sobre cómo planea cumplir con esta orden.

La Comisión reiteró su opinión preliminar de que Google debería vender parte de sus servicios, pero dijo que primero quiere escuchar y evaluar los esfuerzos de cumplimiento de Google.

“Google ahora debe presentar una solución seria para abordar sus conflictos de intereses y, si no lo hace, no dudaremos en imponer soluciones contundentes”, dijo Ribera en un comunicado.

“Los mercados digitales existen para servir a las personas y deben basarse en la confianza y la equidad. Y cuando los mercados fallan, las instituciones públicas deben actuar para evitar que los actores dominantes abusen de su poder”, afirmó.

Google criticó la decisión de la UE y dijo que la impugnaría ante los tribunales.

“La decisión de la Comisión Europea sobre nuestros servicios de tecnología publicitaria es errónea y apelaremos. Impone una multa injustificada y exige cambios que perjudicarán a miles de empresas europeas, dificultándoles la rentabilidad”, declaró Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta y directora global de Asuntos Regulatorios, en un comunicado.

“No hay nada anticompetitivo en brindar servicios a compradores y vendedores de publicidad, y existen más alternativas a nuestros servicios que nunca”.

La última multa se compara con una multa récord de 4.300 millones de euros impuesta a Google en 2018, 2.420 millones de euros en 2017 y 1.490 millones de euros en 2019.

Reuters informó la semana pasada que la multa sería modesta, lo que marca un cambio en el enfoque de Ribera respecto de las fuertes multas disuasorias de su predecesor.