Trump afirma que EE.UU. debería reconsiderar su pertenencia a la OTAN y ofrece plazos imprecisos para poner fin a la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio del rechazo de los aliados a cooperar para reabrir el estrecho de Ormuz, señaló que la membresía en la OTAN es “sin duda algo que deberíamos considerar”.

(CNN) – El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos debería reconsiderar su pertenencia a la OTAN, al tiempo que criticaba a los aliados estadounidenses por no ayudar en la guerra de Irán.

Trump afirmó que la membresía en la OTAN es “sin duda algo que deberíamos considerar”, al tiempo que criticaba a los aliados de Estados Unidos por rechazar sus peticiones de ayuda. En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump dijo que Estados Unidos no estaba obligado a ayudar cuando Rusia invadió Ucrania, equiparando aparentemente la guerra en ese país con la guerra en Irán.

“Nosotros los ayudamos, y ellos no nos ayudaron, y creo que eso es algo muy malo para la OTAN”, dijo Trump.

Trump afirmó que los aliados de la OTAN apoyaban el objetivo estadounidense de impedir que Irán obtuviera un arma nuclear, pero se mostraban reacios a involucrarse en la guerra.

“Nadie quiere que Irán tenga armas nucleares porque esta gente está loca. Están completamente locos, son crueles y violentos”, dijo Trump. “Todos están de acuerdo con esto, pero no quieren ayudar”.

Dijo que Estados Unidos había tomado nota. “Nosotros, como Estados Unidos, debemos recordarlo, porque nos parece bastante impactante”, afirmó. Pero al ser presionado sobre si habría repercusiones para la OTAN, Trump respondió: “Bueno, no, simplemente creo que no es bueno para una alianza cuando dicen: ‘Lo que están haciendo es estupendo, pero no vamos a ayudar’”.

Trump afirma que “no le teme a nada”, en respuesta a la advertencia de Irán sobre las tropas terrestres estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a la advertencia del viceministro de Asuntos Exteriores de Irán de que la presencia de tropas estadounidenses sobre el terreno daría lugar a otro Vietnam.

Cuando un periodista le preguntó si le asustaba ese escenario, Trump respondió: “No, no le tengo miedo a nada; realmente no le tengo miedo a nada”.

Trump vuelve a ofrecer plazos imprecisos para poner fin a la guerra con Irán

El presidente Donald Trump declaró este martes que, si bien Estados Unidos aún no está preparado para poner fin a su guerra con Irán, “nos retiraremos en un futuro próximo”.

“Aún no estamos listos para irnos, pero nos iremos en un futuro próximo”, dijo desde el Despacho Oval.

Trump añadió que cree que Estados Unidos ya ha causado suficiente daño como para que Irán tarde una década en reconstruirse.

Pero al ser presionado sobre si el Gobierno tiene un plan para Irán para el “día después”, se negó a ofrecer detalles, limitándose a decir que el país ha sido “devastado desde todos los puntos de vista”.

El presidente ha ofrecido repetidamente plazos vagos y contradictorios para poner fin a la guerra, que comenzó hace más de dos semanas.

Por Kit Maher, Maureen Chowdhury y Adam Cancryn.