Trump advierte que Israel podría reanudar operaciones militares en Gaza si Hamás incumple el alto el fuego

El presidente estadounidense afirmó que las fuerzas israelíes podrían retomar acciones ofensivas inmediatamente si el grupo militante palestino no cumple con la devolución de todos los rehenes, vivos y fallecidos.

(CNN) – El presidente Donald Trump declaró que consideraría autorizar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a reanudar operaciones militares en Gaza si Hamás incumple su compromiso de devolver todos los rehenes. “Israel volverá a esas calles tan pronto como yo diga la palabra”, afirmó Trump en una llamada telefónica con CNN.

Las declaraciones surgieron mientras Israel acusaba a Hamás de no cumplir con el acuerdo de entregar tanto rehenes vivos como fallecidos. Aunque los 20 rehenes israelíes vivos ya regresaron, la entrega de cuerpos presentaba demoras, con solo ocho devueltos hasta el momento. Dos asesores estadounidenses señalaron que Estados Unidos no considera que Hamás viole el acuerdo deliberadamente, sino que enfrenta dificultades para localizar restos bajo los escombros tras dos años de guerra.

El desafío del desarme

El punto crítico del plan de paz de 20 puntos de Trump exige que Hamás se desarme y renuncie a gobernar Gaza. Cuando se le preguntó qué pasaría si el grupo se negaba a desarmarse, Trump respondió: “Si Israel pudiera entrar y darles una paliza, lo harían”, revelando que contuvo anteriormente a las Fuerzas de Defensa de Israel.

El presidente mostró optimismo sobre el proceso de paz, destacando que 59 países apoyan el acuerdo. Simultáneamente, Trump mencionó trabajar para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, antes de la visita programada del presidente ucraniano Volodímir Zelensky a la Casa Blanca.