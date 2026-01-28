Trump advierte al alcalde de Minneapolis: “Estará jugando con fuego” si no aplica la ley federal de inmigración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a las declaraciones del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien afirmó que “Minneapolis no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración”, en el contexto de manifestaciones contra el ICE tras la muerte de Renee Good y la detención del niño de cinco años, Liam Conejo Ramos.

(CNN) – El presidente Donald Trump volvió a cambiar su tono hacia el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y le advirtió que si no aplica las operaciones de inmigración, estaría violando la ley federal.

Esto ocurre después de que Trump expresara que tenía intenciones de “desescalar” la situación en Minnesota. También, esta semana dijo que mantuvo llamadas telefónicas “muy buenas” con Frey y el gobernador del estado, Tim Walz.

“Sorprendentemente, el alcalde Jacob Frey acaba de declarar que ‘Minneapolis no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración’. Esto después de haber tenido una conversación muy fluida con él. ¿Podría alguien de su círculo íntimo explicar que esta declaración constituye una grave violación de la ley y que está JUGANDO CON FUEGO?”, publicó Trump en Truth Social.

Después de reunirse este martes con el zar de frontera de Trump, Tom Homan, Frey dijo que compartía “los graves impactos negativos” que la operación de control de inmigración del Gobierno ha tenido en Minneapolis “así como la presión que ha ejercido sobre nuestros oficiales de policía locales”.

“También dejé claro que Minneapolis no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración, y que seguiremos enfocados en mantener seguros a nuestros vecinos y calles. Los líderes de la ciudad seguirán en contacto con el Sr. Homan y su equipo”, aclaró Frey.

Walz declaró durante una conferencia de prensa el fin de semana: “Cooperamos. No hacemos su trabajo”.

“Su trabajo es hacer cumplir la ley. Es trabajo de las fuerzas del orden hacer cumplir la ley”, dijo Walz.