Tribunal anula sentencia de aproximadamente 500 millones de dólares contra Trump en caso de fraude civil

(CNN) – Un tribunal de apelaciones de Nueva York anuló la sentencia de aproximadamente 500 millones de dólares contra el presidente Donald Trump en el caso de fraude civil presentado por el fiscal general del estado.

La decisión del jueves, que no fue unánime, mantiene a Trump responsable de fraude. Los jueces confirmaron su responsabilidad y desestimaron la sanción para que el caso pudiera avanzar a una nueva revisión en apelación.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, planea apelar el fallo.

En la opinión predominante, los jueces escribieron: “Si bien la medida cautelar ordenada por el tribunal está bien diseñada para frenar la cultura empresarial de los acusados, la orden de restitución del tribunal, que ordena que los acusados ​​paguen casi 500 millones de dólares al estado de Nueva York, es una multa excesiva que viola la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”.

El fallo del tribunal de apelaciones es otro ejemplo en el que las acciones legales emprendidas contra Trump se han reducido o eliminado por completo.

Trump fue acusado cuatro veces en 2023, además de enfrentar el caso de fraude civil interpuesto por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Ambos casos federales en su contra —uno por los intentos de anular las elecciones de 2020 y otro relacionado con el manejo indebido de documentos clasificados— fueron desestimados. Un caso estatal relacionado con las elecciones en Georgia nunca progresó, y su condena en mayo de 2024 por el caso de sobornos en Nueva York resultó en una sentencia sin sanciones una vez que ganó la Casa Blanca. Trump también sigue apelando esa condena.

Elie Honig, analista legal senior de CNN, dijo que el fallo “monumental” fue inusual debido a que el tribunal tardó casi un año en llegar a esta decisión.

“Esta es una gran victoria para Donald Trump, se mire por donde se mire. Y es una dura reprimenda para James”, dijo Honig en el programa “The Situation Room” de CNN.

Trump proclamó su “victoria total”: “¡VICTORIA TOTAL en el FALSO caso de la Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James! Respeto profundamente que la Corte haya tenido el coraje de anular esta decisión ilegal y vergonzosa que perjudicaba a las empresas de todo el estado de Nueva York”, escribió en Truth Social.

“Fue una cacería de brujas política, en el sentido empresarial, como nadie ha visto antes”.

Mientras tanto, la ex abogada de Trump, Alina Habba, calificó el fallo como “una rotunda victoria para el presidente Trump y su empresa”.

“El tribunal anuló la escandalosa e ilegal multa de 464 millones de dólares, confirmando lo que hemos dicho desde el principio: el caso del Fiscal General tenía motivaciones políticas, carecía de fundamento legal y era extremadamente excesivo”, declaró Habba, quien formó parte del equipo legal de Trump en el caso y ahora es Fiscal Federal interino en Nueva Jersey, en X. “El presidente Trump ganó, y la justicia ganó con él”.

James dijo en un comunicado que apelaría el fallo del jueves ante el tribunal de apelaciones más alto de Nueva York.

“El Primer Departamento confirmó hoy la bien fundamentada conclusión del tribunal de primera instancia: Donald Trump, su empresa y dos de sus hijos son responsables de fraude”, declaró James. “El tribunal confirmó la medida cautelar que obtuvimos, limitando la capacidad de Donald Trump y los funcionarios de la Organización Trump para operar en Nueva York. No debe pasar desapercibido: otro tribunal ha dictaminado que el presidente violó la ley y que nuestro caso tiene fundamento”.

James interpuso una amplia demanda civil contra Trump, sus hijos adultos y la Organización Trump en 2022, alegando que inflaron el valor de sus propiedades para engañar a prestamistas y aseguradoras. Trump, sus hijos adultos y su empresa fueron declarados responsables en una decisión de febrero de 2024, en la que el juez Arthur Engoron les impuso una multa de 354 millones de dólares.

Cuatro jueces coincidieron en que el tribunal estatal inferior encontró correctamente que Trump y los otros acusados ​​eran responsables de fraude y acordaron que James tenía derecho a presentar una acción civil conforme a la Ley Ejecutiva 63(12) de Nueva York, una interpretación del estatuto largamente debatida.

“Estamos de acuerdo con la Corte Suprema en que la Fiscal General actuó dentro de su poder legal al presentar esta acción y que reivindicó un interés público al hacerlo”, dice la opinión.

La decisión prevaleciente respaldó la conclusión de Engoron de que Trump y otros cometieron años de fraude al emitir estados financieros falsificados que inflaron el valor de sus propiedades y engañaron a las aseguradoras y prestamistas.

Decisión dividida descrita en 322 páginas

La decisión mayoritaria de los miembros del panel de apelaciones significa que Trump se libera de la inmensa presión financiera que enfrentaba para satisfacer la sentencia de 354 millones de dólares, que con los intereses suma aproximadamente 500 millones de dólares.

El año pasado, el tribunal de apelaciones acordó reducir la fianza que Trump debía depositar a 175 millones de dólares —de la cantidad total— para impedir que la fiscalía general de Nueva York comenzara a cobrar la sentencia mientras apelaba. Ahora, ese dinero volverá a Trump una vez que se agoten las apelaciones.

El panel dividido escribió tres decisiones en respuesta a la apelación de Trump presentada en septiembre pasado.

Dos jueces consideraron que el asunto debería volver a juzgarse para abordar los errores de Engoron, aunque los demás no estuvieron de acuerdo.

El juez Peter Moulton dijo que un nuevo juicio sería “innecesario y probablemente terminal”.

“Es difícil imaginar que un juicio pueda llevarse a cabo mientras uno de los principales acusados ​​y un testigo central sea el presidente de los Estados Unidos”, escribió Moulton.

Un quinto panelista, el juez David Friedman, argumentó en una opinión independiente que toda la denuncia debería ser desestimada y acusó a James de estar motivado por motivaciones políticas.

Claramente, su objetivo final no era la ‘higiene de mercado’, como lo planteó el juez Moulton, sino la higiene política, lo que culminó con el descarrilamiento de la carrera política del presidente Trump y la destrucción de su negocio inmobiliario. Los votantes obviamente han emitido un veredicto sobre su carrera política. Hoy, este tribunal, por unanimidad, frustra el intento de destruir su negocio, escribió Friedman.

El Departamento de Justicia de Trump investiga a James

El Departamento de Justicia de Trump ha iniciado múltiples investigaciones sobre James desde que asumió el cargo, como parte de un patrón más amplio de represalias contra los enemigos políticos percibidos de Trump.

El Departamento de Justicia investiga a James por presentar este caso, como parte de una investigación sobre una presunta privación de derechos, lo que significa violar los derechos constitucionales de una persona. La Fiscalía Federal del Distrito Norte de Nueva York ha emitido citaciones para solicitar información sobre las actividades de James.

El Departamento de Justicia también investiga denuncias de fraude hipotecario, una investigación dirigida por el funcionario del Departamento de Justicia, Ed Martin, jefe del Grupo de Trabajo sobre Armamentización del Departamento de Justicia. Martin exigió la dimisión de James y posó para fotos frente a su casa la semana pasada.

Abbe Lowell, abogado de James, dijo sobre las investigaciones del Departamento de Justicia: “Investigar el caso de fraude que el Fiscal General James ganó contra el Presidente Trump y sus empresas tiene que ser el ejemplo más flagrante y desesperado de cómo esta administración lleva a cabo la campaña de venganza política del presidente”.

Durante el juicio por fraude civil de 11 semanas, que tuvo lugar en 2023 y 2024, Trump atacó frecuentemente a James personalmente, tanto hablando fuera del tribunal como mientras testificaba en el estrado de los testigos.

“Esto es una cacería de brujas política y creo que ella debería estar avergonzada de sí misma”, dijo Trump sobre James durante un día de testimonio combativo.

