Tras ataque de Irán: Qatar dice que se reserva el derecho a “responder directamente y de forma proporcional”

(EFE/CNN Chile) — El Ministerio de Exteriores de Qatar condenó este lunes el ataque con misiles efectuado por la Guardia Revolucionaria de Irán contra la base aérea de Al Udeid, a las afueras de Doha, y afirmó que se reserva el derecho a “responder directamente, de forma proporcional” a esta “flagrante agresión”.

“Expresamos la enérgica condena al ataque a la base aérea de Al Udeid por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, considerándolo una flagrante violación de soberanía y espacio aéreo”, dijo en X el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari.

En esta línea, el portavoz afirmó que “Qatar se reserva el derecho a responder directamente de forma equivalente a la naturaleza y la magnitud de esta descarada agresión, en conformidad con el derecho internacional”.

“Nos aseguran que las defensas aéreas cataríes frustraron el ataque e interceptaron con éxito los misiles iraníes. El Ministerio de Defensa emitirá posteriormente un comunicado aclarando las circunstancias del ataque”, declaró Al-Ansari.

Asimismo, indicó que Al Udeid —la mayor base estadounidense en todo Oriente Medio, ubicada a las afueras de Doha y que alberga a unos 10.000 soldados— había sido “evacuada previamente, de acuerdo con las medidas de seguridad y precaución aprobadas, dadas las tensiones en la región”.

Finalmente, alertó que “la continuación de tales acciones militares en escalada socavará la seguridad y estabilidad en la región, arrastrándola a situaciones que podrían tener consecuencias catastróficas para la paz y seguridad internacional. Pedimos el cese inmediato de todas las acciones militares y un retorno serio a la mesa de negociaciones”.

El portavoz recordó que Qatar fue de los primeros países en advertir de las consecuencias de la “escalada israelí” en Oriente Medio y que siempre ha promovido el diálogo como “única vía para superar las crisis actuales y preservar la seguridad de la región y la paz de sus pueblos”.

