Tras amenazas de Trump: Gustavo Petro habla de “tomar las armas” para defender la soberanía de Colombia

El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó que Colombia "está muy enferma" y que el país está "gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos".

(CNN Español) – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este lunes que podría volver a “tomar las armas” si es necesario para defender la soberanía de su país de las amenazas del mandatario de EE.UU., Donald Trump.

“Aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, dijo durante la madrugada Petro, exguerrillero del Movimiento M-19, en su cuenta de X.

Trump declaró a la prensa el domingo que Colombia, al igual que Venezuela, “también está muy enferma”.

Sobre Petro, el mandatario tijo que el país está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo que no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

Petro habló de “amenaza ilegítima” de Trump y destacó logros de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Según repasó, las fuerzas armadas de Colombia han realizado bombardeos “respetando todas las normas del derecho humanitario” y advirtió que grupos criminales usan reclutan menores de edad como protección.

“Si ustedes bombardean uno solo de estos grupos sin inteligencia suficiente, matarán muchos niños. Si bombardean campesinos se volverán miles de guerrilleros en las montañas. Y si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desataran al jaguar popular”, advirtió Petro.