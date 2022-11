Tras comprar una de las redes sociales más populares del mundo, el magnate multimillonario Elon Musk anunció una serie de despidos en Twitter.

Musk planea despedir por correo a unos 3. 700 trabajadores de la empresa que cuenta con 7. 500 puestos de trabajo.

Según informó bloomberg, la demanda en la corte federal de San Francisco, California, es por no respetar la Ley Federal de Notificación de Reentrenamiento y Ajuste de los Trabajadores (Ley WARN), la cual dicta que cualquier empresa con más de 100 trabajadores que pretenda un despido masivo debe notificarlo por escrito con 60 días de anticipación.

Lee también: Atención, usuarios de WhatsApp: Estos son los cambios que trae la aplicación de mensajería

La abogada representante de los trabajadores, Shannon Liss-Riordan, aseguró a CNN que el objetivo es “garantizar que Twitter sea responsable de nuestras leyes y para evitar que los empleados de Twitter renuncien a sus derechos sin saberlo“.

“Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha dejado en claro que cree que cumplir con las leyes laborales federales es ‘trivial’“, sostuvo la abogada.

Lee también: BeReal prohíbe las fotos editadas para instar a sus usuarios a ser más auténticos

Desde las 9:00 hasta las17:00 (hora local), las y los trabajadores recibirán la notificación del fin de su contrato a través de un mail: si siguen en la empresa, se les notificará en su correo de Twitter; si se van, en su correo personal.

Algunos trabajadores de la plataforma acusaron que les cortaron el acceso al programa utilizado para organizar el trabajo de la compañía, Slack.

“Parece que estoy desempleado. Me acabo de desconectar de forma remota de mi computadora portátil del trabajo y me quitaron de Slack. #OneTeam para siempre. Los amaba mucho a todos”, dijo Simon Balmain, quien se desempeñaba como gerente de redes sociales en Twitter.

Looks like I’m unemployed y’all. Just got remotely logged out of my work laptop and removed from Slack. #OneTeam forever. Loved you all so much.

So sad it had to end this way 💔

— Simon Balmain  (@SBkcrn) November 4, 2022