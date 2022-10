WhatsApp, la plataforma de mensajería favorita de millones de usuarias y usuarios, trae nuevos cambios que no te puedes perder.

La primera novedad es una actualización en WhatsApp Web, la modalidad en la que puedes utilizar la plataforma a través del computador sin necesidad de estar conectado en tu celular.

Ahora, podrás reaccionar a los mensajes con cualquier emoji, no sólo los predeterminados que tenía el sistema. Esto también está disponible en Android e IOS.

Asimismo, WhatsApp busca avanzar hacia una versión que permita utilizar la aplicación hasta en cuatro dispositivos vinculados al mismo tiempo sin la necesidad de que el celular esté operativo. Con el celular apagado, podrías utilizar WhatsApp en distintos computadores.

Los cambios comenzarán a ejecutarse en enero 2023 y estarán disponibles en marzo para IOS y en abril para Android.

Del mismo modo, la compañía señaló que trabajarán en la “vista previa de enlaces en WhatsApp Web, la visualización de la ubicación en tiempo real en dispositivos vinculados, una mejor sincronización de los chats eliminados entre los dispositivos, las listas de difusión, el envío y recepción de mensajes al propio número, y la sincronización de paquetes de stickers desde el teléfono a los dispositivos vinculados”.

