Tormenta invernal en EE.UU.: Miles de vuelos cancelados y estado de emergencia en varias ciudades

La tormenta se extenderá hasta el lunes, y se espera que las principales ciudades del noreste, como Nueva York y Filadelfia, registren su mayor nevada en al menos cuatro años, mientras que las principales urbes del sur anticipan acumulaciones severas de hielo.

(CNN) — Más de la mitad de Estados Unidos está a punto de enfrentarse a una de las tormentas invernales más extensas y amenazantes de los últimos años, que amenaza con traer una histórica dosis de nieve y hielo.

La prolongada tormenta comienza este viernes y, para su fin el lunes, habría dejado caer al menos 30 centímetros de nieve e importantes cantidades de hielo a lo largo de su recorrido de 2.400 kilómetros desde Texas hasta el noreste.

Al menos 10 estados ya han declarado el estado de emergencia, y más de 1.300 vuelos programados para el sábado han sido cancelados ante la proximidad de la tormenta.

Las principales ciudades del noreste, como Nueva York y Filadelfia, podrían sufrir su mayor nevada en al menos cuatro años, mientras que las principales urbes del sur anticipan cantidades devastadoras de hielo.

Más de 160 millones de personas en más de dos docenas de estados están bajo alertas de tormenta invernal o tormenta de hielo, desde las Montañas Rocosas y las Llanuras del Sur, hasta Nueva Inglaterra.

Se esperan importantes interrupciones de viajes en carreteras y aeropuertos en toda la zona de influencia de la tormenta, y también son posibles cortes de energía generalizados y potencialmente duraderos, en particular debido a la tormenta de hielo en el sur.

El frío extremo y récord solo empeorará la tormenta y sus impactos al provocar que la nieve y el hielo se acumulen más rápido en las carreteras, lo que dificultará su tratamiento y posiblemente dejará a quienes se queden sin electricidad temblando sin calefacción durante días.

Los efectos de los viajes y los cortes de energía podrían durar al menos hasta principios de la próxima semana en las áreas que experimenten una cantidad significativa de nieve y hielo.

Ya son 12 estados los que declararon la emergencia por la tormenta

Al menos 12 estados han declarado el estado de emergencia para facilitar la movilización de recursos y prepararse para la tormenta, tras la incorporación de Kentucky y Nueva York a la lista este viernes por la mañana.

La lista incluye a Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Nueva York y Kentucky.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció la declaración de estado de desastre en 134 condados para movilizar recursos de manera similar. La tormenta evoca recuerdos traumáticos de la mortal tormenta invernal de 2021 y la ola de frío ártico que paralizó la red eléctrica del estado.

El gobernador enfatizó que la red eléctrica del estado está preparada para afrontar esta tormenta y añadió: “No se prevé en absoluto que se produzcan cortes de energía en la red eléctrica”.

El personal del aeropuerto con más tráfico del mundo está “preparado” y listo, según el gerente de operaciones

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, que durante años ha sido el aeropuerto con mayor tráfico del mundo, está preparado para posibles heladas y condiciones climáticas invernales gracias a su personal bien capacitado y al equipo disponible, que incluye mejoras por el valor de US$ 3 millones, según informó Gus Hudson, subdirector general de operaciones del aeropuerto, en una conferencia de prensa este viernes.

El personal comenzará a tratar las pistas de aterrizaje y las calles de rodaje a las 6:00 p.m., hora de Miami, del sábado, antes de que comiencen las precipitaciones, indicó Hudson.

A pesar de que el aeropuerto no suele experimentar nieve ni hielo, el personal está bien capacitado y trabajará durante toda la tormenta, afirmó Hudson. “Conocen el equipo y se sienten seguros”, añadió.

El aeropuerto está coordinando con las aerolíneas, las agencias federales y los operadores de las instalaciones, explicó Hudson, y recomendó a quienes viajen a o desde Atlanta este fin de semana que consulten la información de sus vuelos y extremen las precauciones al dirigirse al aeropuerto.

Miles de vuelos cancelados durante el fin de semana

El número de vuelos cancelados este fin de semana debido a una tormenta invernal masiva ya asciende a miles, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware.

Más de 2.100 vuelos en Estados Unidos fueron cancelados el sábado antes de la llegada de la tormenta, y más de 700 ya han sido cancelados el domingo, según el sitio.

Dallas sigue siendo la ciudad más afectada para mañana, con más del 65 % de los vuelos saliendo del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth y más del 60 % de los vuelos del Aeropuerto Love Field de Dallas ya cancelados.

American Airlines, cuya sede se encuentra en Fort Worth, ha cancelado cerca del 20 % de sus vuelos del sábado.

Se espera que el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el Aeropuerto Reagan National en Washington, y el Aeropuerto Internacional Baltimore/Washington sientan un mayor impacto de la tormenta el domingo, a medida que esta avanza hacia la costa este.

Con información de Chris Dolce, meteorólogo de CNN; Eric Zerkel, Nayeli Jaramillo-Plata, Rebekah Riess y Pete Muntean.