Tiroteo en una pista de hockey en Rhode Island deja al menos un muerto y 4 heridos

El hecho ocurrió durante partidos disputados por equipos escolares en la pista Dennis Lynch. La investigación del caso continúa en desarrollo.

(CNN) – Al menos una persona ha muerto y cuatro han resultado heridas tras un tiroteo en una pista de hockey en Rhode Island, según la filial de CNN WJAR, citando la oficina del alcalde de Pawtucket.

El atacante también está muerto, informó WJAR.

Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos están respondiendo para asistir a las fuerzas del orden locales, dijo un portavoz de la agencia a CNN.

Dos equipos cooperativos estaban jugando partidos de hockey en la pista, según WJAR. Coventry, una de esas escuelas, dijo que estaba al tanto de un incidente en un correo electrónico a la comunidad escolar obtenido por la estación.

“La información aún se está desarrollando”, decía el mensaje, agregando que la escuela está trabajando con las autoridades.

Otra escuela, Saint Raphael Academy, dijo: “Hubo un incidente horrible con un atacante activo. Nos han dicho que ningún miembro de nuestra familia SRA resultó herido”, según WJAR.

La pista Dennis Lynch está ubicada en Pawtucket, Rhode Island, a unas cinco millas (8 kilómetros) al norte de Providence.