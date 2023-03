(CNN) – El tirador que mató a seis personas en una escuela privada de Nashville el lunes por la mañana era una mujer de 28 años, según la policía. Las autoridades dijeron previamente que parecía ser una adolescente.

“Tres estudiantes y tres miembros adultos del personal de la Escuela Covenant fueron asesinados a tiros por el tirador activo, que ahora ha sido identificado como una mujer de Nashville de 28 años“, dijo la policía en un tuit .

En una conferencia de prensa anterior, un portavoz del departamento de policía había dicho que el tirador fallecido parecía ser un adolescente.

La mujer aún no ha sido identificada por su nombre. La policía no compartió un posible motivo del tiroteo ni identificó una conexión entre la mujer y la escuela.

