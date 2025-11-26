Tiroteo en las cercanías de la Casa Blanca: Dos guardias nacionales se encuentran en estado crítico, según autoridades

Los dos guardias nacionales que fueron baleados hoy en el centro de Washington, D.C., se encuentran en estado crítico, según reportó el director del FBI, Kash Patel.

(CNN/CNN Chile) – El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, se refirió a la situación de los guardias nacionales que se desplegaron ante el tiroteo en las cercanías de la Casa Blanca.

“En estos momentos estamos recibiendo informes contradictorios sobre el estado de nuestros dos miembros de la Guardia y proporcionaremos más información cuando dispongamos de datos más completos”, aclaró.

We are now receiving conflicting reports about the condition of our two Guard members and will provide additional updates once we receive more complete information. Our prayers are with these brave service members, their families, and the entire Guard community. — Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) November 26, 2025

Los guardias se enfrentaron a tiros con el presunto tirador, quien fue detenido y trasladado fuera del lugar en una camilla.

El director del FBI afirma que el tiroteo será tratado como un asalto a un agente federal

El director del FBI, Kash Patel, calificó el tiroteo ocurrido hoy contra dos miembros de la Guardia Nacional como un “acto atroz” y prometió llevar a los perpetradores ante la justicia.

“Dado que se trata de una agresión contra un agente federal de las fuerzas del orden, se tratará a nivel federal como tal”, declaró Patel.

“El FBI liderará esta misión junto con nuestros colaboradores interinstitucionales, como el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio Secreto, la ATF y la DEA, y agradecemos la ayuda de la alcaldesa en este asunto”, añadió, refiriéndose a la alcaldesa Muriel Bowser, quien estuvo junto a Patel en la conferencia de prensa de esta tarde.

Un hombre armado abrió fuego contra miembros de la Guardia Nacional mientras realizaban “patrullas de alta visibilidad”, dice la policía de DC.

Hoy, alrededor de las 2:15 p. m. ET, miembros de la Guardia Nacional estaban realizando “patrullas de alta visibilidad” en DC antes de que apareciera un sospechoso, “levantó su brazo con un arma de fuego y disparó contra la Guardia Nacional”, según el Subjefe Ejecutivo del Departamento de Policía Metropolitana, Jeffery Carroll.

En una conferencia de prensa, Carroll dijo que después de “algunas idas y venidas”, los guardias “lograron someter al individuo y ponerlo bajo custodia”.

Los Servicios Médicos de Emergencia y Bomberos de DC respondieron a la escena, donde brindaron primeros auxilios, dijo Carroll.

El sospechoso, así como los miembros de la Guardia Nacional, fueron transportados a hospitales de la zona y están siendo tratados, agregó.

Dos guardias nacionales se encuentran en estado crítico tras tiroteo en el centro de DC, dicen las autoridades

Los dos guardias nacionales que fueron baleados hoy en el centro de Washington, DC, se encuentran en estado crítico, dijeron el director del FBI, Kash Patel, y la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, durante una conferencia de prensa.

“Al público estadounidense y al mundo, por favor envíen sus oraciones a esos valientes guerreros que se encuentran en estado crítico y a sus familias”, dijo Patel.

Bowser agregó más tarde: “Yo también quiero enviar mis pensamientos y oraciones a las familias de los guardias y a los guardias que se encuentran en estado crítico en un hospital local”.

Esta información fue actualizada a medida que se conocieron más antecedentes sobre la situación de los guardias nacionales tras el tiroteo en las cercanías de la Casa Blanca.