Tiroteo en colegio de Colorado deja dos heridos y un estudiante muerto tras dispararse

El ataque ocurrió en la Evergreen High School, cerca de Denver. Dos alumnos resultaron heridos y el tirador, un compañero, se quitó la vida en el lugar.

Un nuevo episodio de violencia armada en Estados Unidos sacudió este miércoles a la Evergreen High School, en las afueras de Denver, Colorado. Un estudiante abrió fuego contra dos compañeros dentro y fuera del recinto, para luego dispararse a sí mismo y fallecer, informaron las autoridades del condado de Jefferson.

El ataque ocurrió alrededor de las 12:30 horas. La portavoz de la Oficina del Sheriff, Jacki Kelley, indicó que los primeros agentes encontraron al tirador cinco minutos después de su llegada, sin que se registraran disparos por parte de la policía. Más de un centenar de efectivos de distintas agencias acudieron al lugar.

Los dos adolescentes heridos fueron trasladados al Hospital St. Anthony. Uno de ellos evolucionó favorablemente durante la tarde, mientras que el otro permanecía en estado crítico. Las identidades y edades no fueron divulgadas.

Padres y apoderados se reunieron en una escuela primaria cercana para reencontrarse con sus hijos. Vecinos ofrecieron refugio a los estudiantes que escaparon del tiroteo, y 18 de ellos recibieron apoyo y primeros auxilios en una vivienda del sector.