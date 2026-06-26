Terremotos en Venezuela: Denuncian saqueos en La Guaira, la región más golpeada por los sismos

(CNN)— Personas realizaron saqueos este viernes en algunos edificios de La Guaira, el estado más afectado por los sismos que el miércoles golpearon Venezuela, según pudo observar un equipo de CNN en el lugar.

En recorridos, se observó cómo personas —hombres en su mayoría— ingresaban en inmuebles dañados y salían de ellos con cajas y bolsas, mientras acompañantes —entre los que había menores de edad— los esperaban en la calle.

Los hechos se desarrollaron sin actos de violencia.

Esta situación se registra a dos días de los sismos de 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela la tarde del miércoles. Los terremotos se sintieron en prácticamente todo el país y La Guaira, en la zona costera, fue el punto de mayor impacto.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró zona de desastre natural en La Guaira y ordenó el despliegue de militares. Durante un enlace telefónico con la televisora estatal VTV, Rodríguez pidió a la ciudadanía no dirigirse a La Guaira para facilitar las labores de búsqueda y rescate, según dijo.

Hasta la tarde de este viernes, el Gobierno de Venezuela reporta 920 personas fallecidas en el país y 1.423 edificios con algún tipo de daño. Del total de víctimas mortales e inmuebles dañados, la mayoría corresponden a La Guaira, según el reporte oficial.