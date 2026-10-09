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Terremoto sacude Panamá durante la tarde de este viernes: Dónde se registró el epicentro del fuerte sismo

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Terremoto 8,0 sacude Panamá durante la tarde de este viernes: Dónde se registró el epicentro del fuerte sismo

Un terremoto de magnitud 7,6 se registró este viernes en Panamá, según los datos publicados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico ocurrió a las 14:56 horas de Chile y tuvo su epicentro a 14 kilómetros al suroeste de la localidad de Pitaloza Arriba.

De acuerdo con el organismo estadounidense, el sismo se produjo a una profundidad de 33 kilómetros. Por el momento, no se dispone de un balance confirmado de posibles daños o personas afectadas, mientras se espera información de las autoridades sobre las consecuencias del terremoto.

Reportes locales señalaron que el sismo se sintió en Ciudad de Panamá, localizada a unos 200 kilómetros del lugar del epicentro.

Distintos registros en redes sociales mostraron la afectación en lugares públicos de Panamá.

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