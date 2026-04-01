Mundo terremoto

Terremoto de magnitud 7,4 sacude las costas de Indonesia y genera alerta de tsunami

Por CNN Chile

01.04.2026 / 21:19

{alt}

El sismo tuvo su epicentro a 35 kilómetros de profundidad en las aguas del mar de Molucas.

(EFE) – El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) registró un terremoto de magnitud 7,4 en aguas de Indonesia este miércoles (jueves en Indonesia por la diferencia horaria) y generó una alerta de tsunami para el país, Malasia y Filipinas.

El sismo, que sucedió a las 05:48 en hora de Indonesia, tuvo su epicentro a 35 kilómetros de profundidad en las aguas del mar de Molucas, en la región noreste del país, frente a la costa de la localidad de Ternate.

El Sistema de Alertas de Tsunami de Estados Unidos, que registra que la magnitud del terremoto fue de 7,8, publicó una alerta de “amenaza potencial” de tsunami para Malasia y Filipinas, además de para Indonesia.

Para Indonesia, la alerta es de olas entre 0,3 metros y un metro, según la misma fuente.

DESTACAMOS

Negocios Chile apuesta por la tecnología y la inteligencia artificial en la carrera por ser el principal productor mundial de salmón

LO ÚLTIMO

País Cadem: Desaprobación a gestión de Kast sigue aumentando y llega al 53% en su tercera semana
Ataque armado en Maipú deja un muerto y un herido que permanece en riesgo vital
Kast endurece tono por Apablaza previo a su reunión con Milei: “Tarde o temprano tendrá que rendir cuentas ante la justicia chilena”
Gobierno mantendrá proceso de remoción de directora del SernamEG diagnositicada con cáncer: "Algunas decisiones son difíciles"
Renuncia Aldo Ibani, recién asumido como seremi de Salud de Valparaíso tras controversia en redes
Macaya y situación fiscal: "Para la generación de 20 y 30, el sueño de la casa propia con crédito hipotecario es casi imposible"