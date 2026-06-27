Terremoto de magnitud 6,1 sacude el noreste de Afganistán: Se percibió incluso en Kabul

(EFE) – Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este sábado la provincia de Badakhshan, en el noreste de Afganistán, y se sintió en varias provincias vecinas y en la capital, Kabul. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento se registró alrededor de las 18:05 hora local (13:35 GMT), a una profundidad de 199 kilómetros, con epicentro en el distrito de Jurm, dentro de la cordillera del Hindu Kush, una de las zonas sísmicamente más activas de la región.

Mohammad Akbar Akbari, director de Gestión de Desastres de la provincia, declaró a la EFE que el sismo “fue relativamente fuerte y se sintió en la provincia de Badakhshan, así como en varias otras provincias”, agregando que, según los reportes recibidos hasta el momento, no se registraron víctimas ni daños materiales en las zonas cercanas.

Alcance del temblor en países vecinos

El movimiento generó inquietud entre los residentes del noreste afgano, incluida la capital Kabul, aunque las autoridades de facto talibanas indicaron que las evaluaciones iniciales no mostraban impactos significativos. El sismo también se percibió en sectores de Pakistán, incluida la capital Islamabad, y en el norte de India. Ninguno de los dos países reportó daños hasta el momento.

Badakhshan, ubicada sobre la cordillera del Hindu Kush, es una de las provincias afganas más expuestas a la actividad sísmica, y constituye un punto recurrente de terremotos en el país.