Mundo estados unidos

Con información de CNN

“Debería ser mi tercer mandato”: Trump revive afirmación falsa sobre las elecciones de 2020

Por Alejandra Jaramillo, CNN

25.02.2026 / 00:34

{alt}

El comentario se produjo en un discurso que busca proyectar liderazgo y renovar la imagen republicana de cara a las elecciones intermedias, pese a que Trump perdió legítimamente los comicios frente a Joe Biden en 2020.

(CNN) – El presidente Donald Trump se desvió del guion durante su informe sobre el Estado de la Unión esta noche para revivir su afirmación falsa y de larga data sobre las elecciones presidenciales de 2020.

“Así que en mi primer año del segundo mandato”, dijo Trump, antes de interrumpirse a sí mismo: “Debería ser mi tercer mandato”, agregó. “Pero pasan cosas extrañas”, continuó.

El comentario llega mientras el presidente pronuncia lo que tradicionalmente es un mensaje de cara al futuro para la nación antes de las elecciones intermedias de este año. El informe de esta noche le ofrece al presidente la oportunidad de renovar y perfeccionar la imagen republicana, ya que su partido busca mantener el impulso entre los votantes.

Algo de contexto: Trump ha lamentado repetidamente lo que podría haber sucedido si tan solo las elecciones de 2020 “no hubieran sido manipuladas”. Sin embargo, Trump perdió legítimamente unas elecciones libres y justas frente a Joe Biden.

DESTACAMOS

Mundo EN VIVO: Discurso de Trump del Estado de la Unión

EN VIVO: Discurso de Trump del Estado de la Unión

En directo desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump se dirige a la nación norteamericana para entregar los detalles de lo que ha sido su administración el último año, donde se espera aborde la situación económica del país, las tensiones por los aranceles y la guerra comercial con China.

LO ÚLTIMO

Cultura "Catador de empanadas", 31 Minutos y el "Guatón" Salinas: Esteban Düch conquista al "Monstruo" en su debut en Viña 2026
Esteban Düch emociona en Viña 2026 con homenaje a 31 Minutos y la inesperada aparición del "Guatón" Salinas
Esteban Düch recibe Gaviota de Plata en Viña 2026: "Cuando uno quiere a Chile, Chile te quiere de vuelta"
Usuarios de redes apuntan con memes a George Harris tras la buena rutina de Esteban Düch en Viña 2026
Esteban Düch sigue con su filo político en Viña: "Ahora me parezco a Giorgio Jackson y me gritan devuelve los computadores"
Trump bate récord por el discurso del Estado de la Unión más largo