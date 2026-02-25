“Debería ser mi tercer mandato”: Trump revive afirmación falsa sobre las elecciones de 2020

El comentario se produjo en un discurso que busca proyectar liderazgo y renovar la imagen republicana de cara a las elecciones intermedias, pese a que Trump perdió legítimamente los comicios frente a Joe Biden en 2020.

(CNN) – El presidente Donald Trump se desvió del guion durante su informe sobre el Estado de la Unión esta noche para revivir su afirmación falsa y de larga data sobre las elecciones presidenciales de 2020.

“Así que en mi primer año del segundo mandato”, dijo Trump, antes de interrumpirse a sí mismo: “Debería ser mi tercer mandato”, agregó. “Pero pasan cosas extrañas”, continuó.

El comentario llega mientras el presidente pronuncia lo que tradicionalmente es un mensaje de cara al futuro para la nación antes de las elecciones intermedias de este año. El informe de esta noche le ofrece al presidente la oportunidad de renovar y perfeccionar la imagen republicana, ya que su partido busca mantener el impulso entre los votantes.

Algo de contexto: Trump ha lamentado repetidamente lo que podría haber sucedido si tan solo las elecciones de 2020 “no hubieran sido manipuladas”. Sin embargo, Trump perdió legítimamente unas elecciones libres y justas frente a Joe Biden.