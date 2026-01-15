Tensión en Groenlandia: Francia, Dinamarca, Alemania y otros países anuncian el envío de soldados ante amenazas de Donald Trump

Francia anunció ejercicios militares conjuntos con Dinamarca, los que se suman al envío de oficiales por parte de Alemania, Suecia y Noruega.

(EFE) – Este jueves, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que el Ejército francés empezará ejercicios militares conjuntos con Dinamarca en Groenlandia y aseguró que las primeras tropas ya están en camino hacia este territorio autónomo danés que Washington quiere anexionarse.

“Por petición de Dinamarca, he decidido que Francia participará en ejercicios conjuntos organizados por Dinamarca en Groenlandia, la Operación Resistencia Ártica (‘Opération Endurance Arctique’). Los primeros elementos militares franceses ya están en camino. Otros los seguirán”, publicó Macron en su cuenta de X.

Previamente, fuentes del Ministerio francés de Defensa ya habían anunciado que el país se sumaría a una misión europea militar en Groenlandia. Macron ha convocado para primera hora del jueves un Consejo de Defensa para estudiar la situación en la isla, pero también lo que sucede en Irán, indicaron fuentes del Elíseo.

El anuncio francés se añade a los realizados hoy por Alemania, Suecia y Noruega, que han indicado que enviarán oficiales a Groenlandia para estudiar de forma conjunta posibles formas de cooperar para incrementar la seguridad en la región.

“A invitación de Dinamarca, Alemania participará con otras naciones europeas entre el 15 y el 17 de enero en una actividad de reconocimiento en Groenlandia”, informó el Ministerio alemán.

Este miércoles, representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia se reunieron en Washington sin lograr un acuerdo sobre el futuro de la isla, más allá de la creación de un grupo de trabajo para abordar “discrepancias fundamentales”.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, recibieron en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, pero tras un encuentro de aproximadamente 50 minutos, las autoridades danesas confirmaron que las posiciones permanecen enfrentadas debido a la voluntad del presidente Donald Trump de anexionar el territorio ártico.

El país europeo considera totalmente inaceptable cualquier propuesta que no respete la integridad territorial de Groenlandia —un territorio autónomo de Dinamarca— y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés.

Este miércoles, antes del encuentro, Trump expresó en la plataforma Truth Social que con Groenlandia en “manos” de Estados Unidos, la OTAN será mucho más eficaz y agregó que cualquier otra opción es “inaceptable”.

Horas antes de la cita diplomática, el Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció un incremento inmediato de su presencia militar en Groenlandia y las maniobras en este territorio autónomo danés, en colaboración con sus aliados de la OTAN, debido al incremento de las tensiones en el Ártico.

En los últimos días, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya había avanzado la necesidad de reforzar la presencia aliada en la isla ártica, mientras que varios países europeos, como Alemania y Reino Unido, habían apuntado a la posibilidad de usar esta fórmula para aplacar la supuesta inquietud de Trump por la seguridad de Groenlandia ante Rusia y China, argumento que aduce para justificar la necesidad de una anexión.