La temporada “secreta” en Europa está cambiando: El otoño sería la nueva temporada alta

En todo el sector, los expertos en viajes afirman que el otoño se está convirtiendo en una nueva temporada alta para Europa, un cambio impulsado por el aumento de las temperaturas, el turismo masivo y el deseo pospandémico de realizar viajes más tranquilos y significativos.

(CNN Travel) – Durante décadas, un viaje de verano a Europa se ha considerado imprescindible para los viajeros entendidos. ¿Y una visita de verano a París? Una idea genial.

Pero el viaje de Jason Stevens a París en agosto no fue precisamente “bueno”.

“Había muchísima gente, hacía calor, a mediodía había que buscar sombra, y yo tenía que estar constantemente buscando agua para comprar”, dice. “Las principales atracciones estaban abarrotadas. No pude conseguir entradas para la Torre Eiffel; estaban agotadas para dentro de dos semanas”.

Incluso las entradas que logró comprar —para el Louvre— resultaron ser falsificaciones vendidas en una página web fraudulenta.

Bastaría para arruinarle las vacaciones a cualquiera. Pero Stevens no estaba allí para relajarse. Como director ejecutivo de la empresa de viajes de lujo Wayfairer, se encontraba en París para comprobar en qué se había convertido la temporada alta.

Lo que descubrió confirmó lo que sus clientes le habían estado diciendo: el verano en Europa ya no es un sueño, sino una auténtica pesadilla.

Ahora, los viajeros adinerados que antes acudían en masa al continente en julio y agosto están posponiendo sus viajes. “No quieren temperaturas sofocantes, ni multitudes, ni muchos estadounidenses fuera de Estados Unidos”, afirma Stevens, cuyos clientes —aproximadamente dos tercios de ellos estadounidenses— optan cada vez más por el otoño en lugar del verano para sus grandes escapadas europeas.

Y después de su pesadilla de agosto en París, Stevens cree que tienen razón.

No está solo. En todo el sector, los expertos en viajes afirman que el otoño se está convirtiendo en una nueva temporada alta para Europa, un cambio impulsado por el aumento de las temperaturas, el turismo masivo y el deseo pospandémico de realizar viajes más tranquilos y significativos.

“Era una tendencia emergente en 2024; ahora se ha consolidado”, afirma. “Las reservas de última hora también son mayores que este año. Ahora tenemos una demanda constante durante todo el año”.

Durante años, la industria turística ha soñado con ampliar la temporada alta de verano, y durante años, los viajeros que no dependen de las vacaciones escolares se han aventurado discretamente al mar Mediterráneo, aún apto para el baño, en septiembre y octubre.

La crisis climática también es un problema creciente. El hecho de que Europa sea el continente que se calienta más rápidamente en el planeta, que 2025 registre el peor año de la historia en cuanto a incendios forestales y múltiples olas de calor veraniegas , ha hecho que la temporada intermedia resulte más atractiva.

La idea de que el otoño es la ” temporada secreta ” de Europa no ha hecho más que aumentar su popularidad. “Ya no es temporada baja, es temporada en toda regla”, afirma Stevens, quien asegura que “ni de broma” volvería a París en agosto por voluntad propia.

¿Quién en su sano juicio viajaría en verano?

Donde van los viajeros de lujo de Stevens, los seguimos todos. “Los viajes de otoño desde EE. UU. a Europa han aumentado un 25 % interanual”, afirma Tim Hentschel, director ejecutivo del sitio web de reservas HotelPlanner.

“La temporada media se está convirtiendo en temporada alta, y los precios lo reflejan”, añade con contundencia.

El deseo generalizado de escapar de las multitudes y el calor del verano se ha visto reforzado este año por la fortaleza del dólar, lo que significa que los estadounidenses están más dispuestos a cruzar el Atlántico. “Ha sido un factor determinante”, afirma Hentschel, quien lo compara con la época dorada de hace unos 15 años, cuando los europeos acudían en masa a Estados Unidos para aprovechar la debilidad del dólar.

Numerosas empresas turísticas han notado este aumento. El grupo Leading Hotels of the World ha registrado un incremento del 20 % en sus ingresos interanuales este otoño. “Durante el último año, los viajeros han optado cada vez más por viajar en temporada baja”, afirma su presidenta y directora ejecutiva, Shannon Knapp.

No se trata solo de estadounidenses. Advantage Travel Partnership , una red de agencias de viajes con sede en el Reino Unido, ha experimentado un asombroso aumento en las ventas de clientes británicos que viajan al continente, con un incremento del 28 % en las ventas de septiembre y octubre. El director comercial, John Sullivan, afirma que esto es indicativo de un “cambio en los hábitos vacacionales”.

El informe Virtuoso Luxe Report: UK and Ireland —un estudio sobre las tendencias del sector turístico— señala que casi tres cuartas partes de los asesores de viajes afiliados a la red hotelera global Virtuoso afirman que sus clientes optan por viajar en temporada baja o fuera de temporada alta.

El informe Travel Trends para 2026, publicado recientemente por el comparador de vuelos Skyscanner, indica que casi un tercio de los viajeros planea visitar destinos populares solo en temporada baja.

Sin duda, quienes en el sector turístico se arriesgaron a pasar el verano en Europa este año suelen hablar con total tranquilidad sobre sus viajes.

“Fui a Florencia en verano y, después de medio día, tuve que correr para coger el tren de vuelta a casa; el calor y la multitud eran insoportables, e incluso el helado no me alivió”, comenta Melanie Fish, portavoz del gigante turístico Expedia.

Los datos de la compañía muestran que las reservas en la ciudad toscana aumentaron un 110 % este otoño. Su vecina, Siena, también ha experimentado un incremento del 60 %, lo que explicaría los hoteles completos y las habitaciones restantes a 700 dólares, como registró CNN el primer fin de semana de octubre.

Sin desanimarse por su viaje de verano a Florencia, Fish regresó en otoño. “¡Qué diferencia! Las calles estaban tranquilas por la noche, pude contemplar el Arno iluminado al atardecer y no tenía miedo de que me golpearan con un palo de selfie en el Ponte Vecchio”, comenta.

“Ahora recomiendo a todo el mundo que visite Florencia, pero solo fuera de temporada”.

Veranos lentos y calurosos

Hentschel cree que parte de este cambio se debe a la evolución demográfica de los viajeros.

“La generación del baby boom está envejeciendo”, afirma. “¿Quién en su sano juicio viajaría en verano con la subida de precios tan drástica? Cuando terminan las clases, los precios de los viajes suben un 100% o un 200%. Cuando mis hijos sean mayores, tengo ganas de aprovechar la temporada baja”.

Parece que esos cambios demográficos también podrían estar influyendo sutilmente en la afluencia de turistas veraniegos, ya que quienes suelen gastar mucho posponen sus viajes para más adelante en el año. “Tengo la impresión de que el turismo de lujo fue algo menor que el año anterior”, comenta la guía turística florentina Lucia Lazic sobre el verano de 2025.

“Me enteré de que un hotel de cinco estrellas en el centro histórico tuvo la mitad de huéspedes que en años anteriores. Y hemos tenido disponibilidad de guías. El año pasado hubo muchas ocasiones en las que tuvimos tantas solicitudes que no teníamos suficientes guías. Este verano siempre hubo dos o tres disponibles”.

Lazic comentó que un guía en Venecia le había dicho a finales de junio que tenían menos trabajo que en 2024. Sus datos son anecdóticos, por supuesto, pero coinciden con la imagen que pintan los agentes.

Roma también experimentó un verano flojo, según Andrea Girolami, fundador y presidente de AG Hotels, que cuenta con seis hoteles en la capital. Mayo y junio “solían ser nuestros meses de mayor ocupación”, afirma, pero este año la ocupación disminuyó durante el verano.

En cambio, afirma: “Este otoño ha dado un vuelco total a la tendencia habitual. Octubre ya no es, ni mucho menos, temporada baja. Sinceramente, nunca había visto un otoño como este”. Septiembre y octubre han superado a mayo y junio en cuanto a ocupación e ingresos para sus hoteles.

En Croacia la situación es similar. Según un portavoz, los datos recopilados por la oficina nacional de turismo muestran que el número de visitantes en julio y agosto de este año alcanzó un mínimo histórico. Añadieron que 2025 ha sido un punto de inflexión para generar un crecimiento turístico récord, principalmente fuera de temporada.

Las olas de calor cada vez más intensas en Europa también se cobran vidas con mayor frecuencia. En 2024, el famoso médico británico Michael Mosley falleció en la isla griega de Symi tras perderse durante un paseo bajo un calor abrasador.

En agosto, la guía turística romana Giovanna Maria Giammarino se desplomó y murió mientras realizaba una visita guiada al Coliseo bajo un calor sofocante. Su muerte impulsó a la Associazione Guide Turistiche Abilitate, la asociación nacional de guías turísticos, a solicitar que se ampliaran los horarios de apertura de los principales sitios para permitir las visitas durante las horas más frescas del verano.

La Federación Mundial de Asociaciones de Guías Turísticos ya había advertido en junio a los guías turísticos europeos, instándolos a proteger su salud consultando los pronósticos meteorológicos y modificando sus planes si fuera necesario.

Más ajetreado que septiembre

Pero si bien el otoño en Europa casi con seguridad significa evitar temperaturas abrasadoras e incluso incendios forestales, que todos tengan la misma idea no significa necesariamente que haya menos gente.

“Octubre fue un mes inesperadamente ajetreado, incluso más que septiembre”, dice Antonis Pothitos, guía turístico en las islas griegas de Mykonos y Delos.

Normalmente esperamos algo de afluencia de turistas hasta la primera semana de octubre, y luego una disminución gradual hasta principios de noviembre, pero este mes ha sido incesante. Su agenda estaba repleta con dos excursiones diarias hasta finales de mes, cuando terminó la temporada y se trasladó al continente. Según cuenta, fue el octubre con más trabajo que jamás haya vivido.

En Roma, octubre siempre ha sido temporada alta, pero este año la sensación es mayor, comenta la guía Agnes Crawford. “Los romanos llevan siglos hablando del ‘Octubre Romano’; siempre ha sido una época estupenda para visitar la ciudad”, afirma.

Sin embargo, percibe que este año hay más gente. “Nunca ha sido una época especialmente tranquila, pero sin duda cada vez hay más visitantes durante todo el año, lo que se nota especialmente en noviembre, un mes que antes era tranquilo”.

Mientras tanto, los lugares de visita obligada también están experimentando un aumento en el número de visitantes. La Galería Uffizi de Florencia registró su septiembre con mayor afluencia de visitantes, con un incremento de más del 26 % respecto a las cifras prepandémicas, pasando de casi 400 000 a poco menos de 500 000. (En contraste, las cifras de octubre fueron inferiores a las del año anterior).

Y en Atenas, las multitudes seguían abarrotando la Acrópolis, formándose largas colas para subir la colina y luego entrar en las zonas sagradas de la cima cuando CNN la visitó en octubre.

“Todo cambió después del COVID”, dice Kelly Bourni, guía turística de Atenas, quien añade que tanto el otoño como la primavera se han convertido en temporada alta en la ciudad. Su teoría es que el impacto del confinamiento ha impulsado a la gente a viajar más, ahora que disfrutan de su libertad.

“Ahora la gente dice: ‘Vayamos a Grecia (en otoño): el clima es fantástico, la comida es fantástica, podemos nadar e ir a las islas’”.

El Ministerio de Cultura griego no respondió a la solicitud de datos sobre el número de visitantes a la Acrópolis, pero según la Oficina Nacional de Turismo de Grecia en el Reino Unido, la temporada se está retrasando aún más: noviembre de 2024 registró el mayor número de visitantes británicos a Grecia hasta la fecha (98.361), casi el doble de los 52.000 de 2023.

El número total de visitantes también muestra una tendencia al alza: de 5,1 millones en septiembre de 2023 a casi 5,5 millones en 2024; de 3,1 millones en octubre de 2023 a 3,4 millones en octubre de 2024; y de poco más de un millón en noviembre de 2023 a casi 1,3 millones en noviembre de 2024.

La capacidad de vuelos a Grecia para la temporada de invierno de este año, que va de noviembre a marzo, ha aumentado casi un 12% interanual, según datos del Instituto de la Confederación Griega de Turismo.

¿Qué tienes que perder? Tus ahorros

Para quienes buscan una escapada económica en temporada baja, esto tiene un inconveniente. La demanda aumenta, pero la infraestructura no, lo que significa que los hoteles están más llenos y los precios son más altos.

Los datos de HotelPlanner muestran que las tarifas promedio por noche en Europa han subido un impresionante 25 % interanual este otoño, hasta alcanzar los 250 dólares.

“La tarifa realmente empieza a dispararse cuando se llega al 90% de ocupación”, dice Hentschel, lo que explica las habitaciones de 300 dólares en hoteles de tres estrellas que se ofrecían en una Praga casi agotada a principios de octubre, cuando CNN rastreó la disponibilidad de última hora.

Los hoteles han subido sus precios de temporada media a los niveles de verano, según Jozef Verbruggen, propietario de la agencia de viajes Untamed Travelling , con sede en los Países Bajos. Añade que esto no solo ocurre en las ciudades más populares, sino también en destinos típicamente veraniegos, como Escandinavia.

“Muchos destinos europeos han pasado de una temporada alta de dos meses en verano, con precios máximos que se extendían desde mayo hasta septiembre o incluso octubre”, advierte.

Andrea Girolami no quiso compartir detalles sobre las subidas de precios de otoño en sus seis hoteles de Roma, pero calificó sus previsiones para el cuarto trimestre de este año de “alentadoras” y afirmó que, gracias a la mayor actividad durante el otoño, parece que van por buen camino para “compensar el menor rendimiento registrado durante el verano”.

“Noviembre ya no es tranquilo”, dice. “Lo que antes era el comienzo de la temporada baja se ha convertido en uno de nuestros meses más sólidos. La ciudad está llena durante todo el otoño”.

Pero si bien los viajeros de última hora pueden estar sufriendo, aquellos que reservaron con anticipación probablemente se hayan ahorrado un buen dinero.

Tradicionalmente, los precios en Europa bajan en cuanto agosto da paso a septiembre y finalizan las vacaciones escolares. Fish, de Expedia, afirma que quienes reservaron con antelación se beneficiaron de esta bajada de precios: algunos hoteles anunciados en Expedia redujeron sus precios hasta un 50 % para estancias a finales de septiembre reservadas con antelación, en comparación con los precios de julio y agosto.

Hentschel añade que los datos de HotelPlanner muestran que los billetes de avión de EE. UU. a España se han reducido casi a la mitad desde su máximo en verano. Reservar con antelación sigue siendo rentable, incluso en esta nueva temporada alta.

Pasemos a la “primavera secreta”

El sector turístico lleva tiempo soñando con alargar la temporada alta, no solo para aumentar las ganancias, sino también para mitigar la masificación, generar mayor estabilidad laboral en el sector y regular la ocupación y las tarifas hoteleras.

Tomemos como ejemplo Grecia, donde tradicionalmente el número de visitantes cae en picado al llegar septiembre. Ahora, según Bourni, “la temporada alta empieza en marzo”.

Durante los últimos tres años, ha organizado excursiones el 31 de diciembre. “Voy a repetirlo este año”, afirma. “El 1 de enero regresan a casa, y el 2 de enero tengo otros visitantes”.

Subraya que le encanta la temporada más larga y añade que en Atenas no existe ese sentimiento antiturístico que se percibe, por ejemplo, en Barcelona o Venecia. “Aquí en Grecia no tenemos los problemas de España. No nos confundan con Barcelona: ¡nos encantan los turistas!”, concluye.

¿Y ahora qué? Según las agencias de viajes, se observa una tendencia similar en los viajes de finales de primavera y principios de verano, aunque todavía no es tan marcada. Las ventas de mayo a junio ya han aumentado un 11 % interanual en las agencias de Advantage Travel Partnership.

La temporada de vacaciones activas también se está retrasando ligeramente. Septiembre siempre fue el mes de mayor actividad en Europa para Explore Worldwide, que ofrece viajes de aventura en grupo por todo el mundo, pero octubre le pisa los talones este año, según Tom Wilkinson, director de programas para Europa, con un aumento del 40 % en las reservas hasta diciembre. La compañía ha tenido que ampliar su capacidad.

Mientras tanto, durante los meses de mayor afluencia turística en verano, se prevé que los viajeros empiecen a cambiar el abrasador Mediterráneo por climas más frescos y menos populares.

Leading Hotels of the World ha observado una creciente demanda de lo que denomina “escapadas refrescantes”, y el informe de Virtuoso para el Reino Unido e Irlanda indica que el 73 % de los asesores de viajes afirman que sus clientes prefieren “destinos con clima templado”.

Hentschel es uno de estos viajeros, que este año cambió sus habituales vacaciones de verano en España por Jackson Hole. “El calor hizo que las montañas fueran más agradables”, comenta.

En cambio, dejaron Mallorca para finales de octubre, durante las vacaciones escolares de los niños.

Aunque el número de visitantes va en aumento, aún existen maneras de disfrutar de los lugares de interés con tranquilidad. Como es lógico, tanto Bourni como Crawford señalan que los guías experimentados pueden programar las visitas para evitar las multitudes, ofreciendo así a sus clientes una experiencia más apacible.

Bourni lleva a sus clientes a las laderas de la Acrópolis cuando la mayoría está almorzando o entre los cambios de pasajeros de los cruceros; Crawford afirma que “las multitudes tienden a concentrarse en unos pocos puntos”.

“Sinceramente, creo que no hay mala época del año para visitar, solo malas maneras de hacerlo”, dice. Si las cifras siguen aumentando, solo podemos esperar que tenga razón.