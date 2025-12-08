Nuevo temblor de alta magnitud en Japón: SHOA descarta tsunami para las costas de Chile

El sismo ocurrió horas después del terremoto 7.5 que dejó al menos siete personas heridas. Senapred informó que el SHOA no detectó condiciones para generar un tsunami en territorio nacional.

Un nuevo sismo de gran magnitud se registró la tarde de este lunes en Japón, pocas horas después del terremoto 7.5 que dejó al menos siete personas heridas en la zona.

Según información de Senapred, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6.5 y se localizó a 172 kilómetros al este de Hachinohe.

Tras el evento, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) analizó los datos y descartó la posibilidad de un tsunami para las costas de Chile, indicando que el sismo no reúne las características necesarias para generar una amenaza en territorio nacional.

Las autoridades japonesas mantienen monitoreo en la zona epicentral, mientras los equipos de emergencia continúan evaluando los efectos del terremoto registrado más temprano.