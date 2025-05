Taylor Swift fue citada por el caso judicial entre Blake Lively y Justin Baldoni

La polémica judicial sobre la película "It Ends With Us" ("Romper el círculo") tiene fecha para ser revisada en tribunales para marzo de 2026.

(CNN) – Taylor Swift ha sido citada en el caso entre Blake Lively y Justin Baldoni.

Swift, una vieja amiga de Lively, fue mencionada por primera vez en relación con la disputa legal en curso entre Lively y su director y coprotagonista de It Ends with Us cuando se reveló que los intercambios de texto incluían el nombre “Taylor” como parte de la contrademanda por difamación de 400 millones de dólares de Baldoni contra Lively y su esposo Ryan Reynolds en enero.

Uno de los mensajes de texto incluidos en la demanda de Baldoni parece mostrar un intercambio entre Baldoni y Lively sobre el guion de la película: “Me encanta lo que hiciste. Realmente ayuda mucho. Lo hace mucho más divertido e interesante. (Y me habría sentido así sin Ryan y Taylor)”, escribió Baldoni con un emoji de guiño. “Realmente tienes un talento increíble. Estoy muy emocionada y agradecido de hacer esto juntos”.

Un portavoz de Swift le dijo a CNN el viernes: “Taylor Swift nunca puso un pie en el set de esta película, no participó en ningún casting ni en decisiones creativas, no compuso la banda sonora, nunca vio una edición ni tomó notas sobre la película, ni siquiera vio It Ends With Us hasta semanas después de su estreno público, y estuvo viajando por todo el mundo durante 2023 y 2024″.

La conexión de Taylor con esta película fue permitir el uso de una canción, My Tears Ricochet. Dado que su participación consistió en licenciar una canción para la película, algo que también hicieron otros 19 artistas, esta citación está diseñada para usar el nombre de Taylor Swift y atraer la atención del público, creando un clickbait sensacionalista en lugar de centrarse en los hechos del caso, añadió el portavoz.

Lively acusó a Baldoni de acoso sexual y represalias en una denuncia presentada inicialmente ante el Departamento de Derechos Civiles de California en diciembre, antes de una demanda que se presentó aproximadamente una semana después. También afirmó que Baldoni, junto con sus representantes de relaciones públicas, orquestaron una “campaña de manipulación social” para dañar su reputación en los medios mientras promocionaban It Ends with Us, su película de 2024, en el centro de la disputa.

En una denuncia enmendada presentada en febrero, Lively alegó que otras mujeres también hicieron reclamos sobre el comportamiento de Baldoni en el set.

Baldoni ha negado las acusaciones.

Junto con Lively, Reynolds figura como acusado en la demanda por difamación de 400 millones de dólares que Baldoni presentó en enero.

Baldoni acusó a Reynolds de ayudar a Lively a “secuestrar” su película y arruinar su carrera. Afirmó que Reynolds, quien no tuvo un papel formal en It Ends With Us, reescribió una escena e hizo “cambios no autorizados al guion en secreto”. Baldoni también acusó a Reynolds de reprenderlo en la casa de la pareja en Nueva York y alegó que Reynolds se burló de él en Deadpool & Wolverine, imitando al personaje de Nicepool en un intento de burlarse de él.

Un abogado de Reynolds presentó una solicitud para que se lo excluyera como acusado en la demanda de Baldoni, alegando que su argumento contra Reynolds no tiene límites legales y equivale a “herir sentimientos”.

CNN se ha puesto en contacto con representantes de Lively y Baldoni para solicitar comentarios.

El juicio del caso está previsto para marzo de 2026.