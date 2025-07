Tras anuncio de Trump sobre alto al fuego: Tailandia y Camboya continúan con enfrentamientos en la frontera

(CNN) — Camboya y Tailandia intercambiaron disparos a través de su disputada frontera por cuarto día este domingo, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que las dos naciones del sudeste asiático habían acordado conversaciones de alto el fuego.

Al menos 32 personas han muerto y al menos 200.000 han sido desplazadas desde el jueves, según funcionarios tailandeses y camboyanos, en enfrentamientos que han continuado a pesar de los llamamientos de las Naciones Unidas, Estados Unidos y China para que cesen los combates.

Ambas partes se han acusado mutuamente de iniciar el último enfrentamiento fronterizo y se han culpado mutuamente por los combates en curso.

Horas después del anuncio de Trump, el Gobierno de Tailandia dijo el domingo que “no estaba listo” para detener las operaciones militares y acusó a Camboya de continuar disparando artillería pesada contra áreas civiles en su provincia de Surin, en la frontera, y varias otras áreas.

“No se podrá alcanzar ningún cese de hostilidades” mientras Camboya “viole repetidamente los principios básicos de los derechos humanos y el derecho humanitario”, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia en un comunicado.

Tailandia atacó varios lugares de Camboya con drones, tanques y bombas de racimo y aéreas la madrugada del domingo, hora local, dijo a los periodistas un portavoz del Ministerio de Defensa de Camboya.

Algunos proyectiles impactaron cerca del antiguo templo de Preah Vihear, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en la provincia homónima del norte de Camboya, según el teniente general Maly Socheata. El complejo del templo ha sido el epicentro de enfrentamientos previos entre ambas naciones.

Camboya criticó duramente lo que calificó como “actos de agresión deliberados y premeditados” por parte de Tailandia.

Esos actos “ocurrieron a pesar de los esfuerzos constantes del presidente Donald Trump para lograr un alto el fuego, esfuerzos que fueron pública y claramente apoyados por Hun Manet, primer ministro del Reino de Camboya”, afirmó el teniente general Maly Socheata.

“Nuestras fuerzas siguen contraatacando activamente y no tienen miedo de proteger el territorio”, añadió.

La estatal Agencia Nacional de Radiodifusión de Tailandia (NBT) informó que las fuerzas camboyanas dispararon artillería contra la provincia fronteriza tailandesa de Surin, al oeste de Preah Vihear, dañando viviendas. Las fuerzas tailandesas estaban respondiendo, informó.

Tailandia informó el domingo que 19 personas han muerto desde el inicio de las hostilidades, en su mayoría civiles. Hay más de 138.000 personas desplazadas de seis provincias que se encuentran alojadas en albergues gubernamentales, según el Ministerio de Salud Pública.

Camboya informó el sábado que en la provincia de Oddar Meanchey, fronteriza con Surin, Tailandia, 13 personas murieron, entre ellas ocho civiles, y 50 resultaron heridas. Al menos 80.000 personas en Camboya han sido desplazadas por los combates, según el Ministerio de Defensa.

El presidente Trump dijo el sábado que había hablado con el primer ministro de Camboya, Hun Manet, y con el primer ministro interino de Tailandia, Phumtham Wechayachai, en sus esfuerzos por restablecer la paz.

“¡Han acordado reunirse de inmediato y negociar rápidamente un alto el fuego y, en última instancia, la PAZ!”, escribió Trump en Truth Social, en una serie de publicaciones que describían sus esfuerzos diplomáticos, pero sin ofrecer detalles sobre las negociaciones.

Trump dijo que había advertido a Hun Manet y Phumtham que no haría acuerdos comerciales con ninguno de los dos países si el mortal conflicto fronterizo continúa.

“También buscan volver a la “mesa de negociaciones” con Estados Unidos, lo cual consideramos inapropiado hasta que cesen los combates”, escribió Trump.

A principios de este mes, Trump escribió cartas a Tailandia y Camboya amenazando con un arancel del 36 % sobre la mayoría de sus exportaciones a Estados Unidos, a partir del 1 de agosto. Camboya y Tailandia presentaron ofertas sustanciales a sus homólogos estadounidenses en un esfuerzo por pasar al frente de la fila para un acuerdo comercial, dijeron los funcionarios en ese momento.

En la madrugada de este domingo, hora local, Hun Manet agradeció a Trump y afirmó que Camboya estaba de acuerdo con la propuesta de un alto el fuego inmediato e incondicional entre ambas fuerzas armadas. Añadió que previamente había aceptado una propuesta de alto el fuego del primer ministro malasio, Anwar Ibrahim.

Una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia fue más mesurada, diciendo que deseaba ver “intenciones sinceras del lado camboyano”, pero que Phumtham también había “solicitado al presidente Trump que transmita… que Tailandia quiere convocar un diálogo bilateral lo antes posible para presentar medidas y procedimientos para el alto el fuego y la eventual resolución pacífica del conflicto”.

Bangkok y Phnom Penh se disputan un territorio desde que Francia, la potencia colonial, trazó la frontera entre ellas hace más de un siglo. El renovado conflicto mortífero enfrenta a Tailandia, antiguo aliado de Estados Unidos y con décadas de experiencia, contra las relativamente jóvenes fuerzas armadas de Camboya, que mantienen estrechos vínculos con China.

Naciones Unidas ha condenado la violencia y el secretario general, António Guterres, instó en una publicación en X a que “ambas partes acuerden inmediatamente un alto el fuego y aborden cualquier problema a través del diálogo”.

I am deeply concerned about the recent armed clashes at the border between Cambodia & Thailand.

I urge both sides to immediately agree to a ceasefire & to address any issues through dialogue.

I remain available to assist in efforts towards a peaceful resolution of the dispute.

— António Guterres (@antonioguterres) July 26, 2025