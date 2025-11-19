Striptease y compras de lujo: Presidente Petro publica sus finanzas personales luego de ser presionado por EE.UU.

El mandatario colombiano transparentó 12 cuentas bancarias que registran compras en tiendas de lujo europeas y un gasto en club de striptease, tras ser señalado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros.

El presidente colombiano Gustavo Petro ordenó la publicación completa de sus gastos personales desde 2022 luego de aparecer en una lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos que identifica personas vinculadas a actividades ilícitas.

“Dada la grosería del presidente Trump de integrarme a mí y a mi familia en la lista Clinton”, declaró el mandatario en su cuenta de X, asegurando que ni él ni su familia mantienen relaciones con narcotraficantes.

Detalles de las transacciones

El informe financiero, que analiza movimientos hasta junio de 2024, revela que Petro maneja 12 cuentas bancarias con ingresos totales por 1.310 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 350.000 dólares.

He publicaso mis cuentas desde el 2022 hasta la fecha, y quisiera que fuera desde más atrás, para que no quede duda de mis ingresos. Pueden investigar lo que quieran sobre ellas y comparar con mi declaración de renta que he he heho públicas tambien.https://t.co/i5xzGwWhzO — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 18, 2025

Según reportó Bío Bío Chile, los registros muestran compras en tiendas de lujo europeas como Gucci y un particular gasto de 50 dólares en un club de striptease en Lisboa, Portugal. Tres colaboradores cercanos realizaron retiros por 497 millones de pesos, mientras el documento aclara que estas transacciones no necesariamente indican actividades delictivas. La publicación extraordinaria busca refutar las acusaciones estadounidenses mediante una transparencia total.