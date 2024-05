¿Quién es Stormy Daniels y por qué fue la figura clave en el juicio contra Donald Trump?

El testimonio de Daniels, que forma parte de las acusaciones, revela detalles sobre su encuentro con el exmandatario en 2006, el pago de US$ 130.000 por su silencio y las amenazas que ha recibido desde entonces.

(CNN en Español) – Stephanie Clifford, estrella del cine para adultos conocida como Stormy Daniels, fue una de las figuras centrales en el juicio contra el expresidente Donald Trump.

El exmandatario fue declarado culpable 34 cargos de falsificación de documentos comerciales relacionados con el reembolso a su exabogado Michael Cohen por los pagos realizados poco antes de las elecciones de 2016 para encubrir el supuesto romance de Trump con Daniels.

Daniels afirma que tuvo una aventura de una noche con Trump en 2006. Trump siempre lo ha negado.

En su testimonio, que fue parte del juicio, Daniels relató que conoció a Trump en julio de 2006 en un torneo de golf en Lake Tahoe. Daniels dijo que su compañía cinematográfica “Wicked” patrocinó uno de los hoyos del campo de golf y que tuvo un breve encuentro con Trump en el campo de golf, donde él la llamó inteligente. Después, se encontraron en la habitación del expresidente.

La polémica salió a la luz en enero de 2018, cuando el Wall Street Journal informó sobre el pago de US$ 130.000.

En “Stormy”, un documental que se estrenó en marzo en Peacock, Daniels dijo que aceptó el pago para proteger a su marido y a su hija y para “que hubiera un rastro de papeles y de dinero que me vinculara a Donald Trump para que no pudiera hacer que me mataran”.

“Estaba completamente segura de que iba a morir”, dijo Daniels en el documental.

Los fiscales de Nueva York alegaron que Trump trató de socavar la integridad de las elecciones de 2016 suprimiendo información negativa que pudiera perjudicar a su campaña.

Según los documentos de la acusación, Trump “falsificó repetida y fraudulentamente los registros comerciales de Nueva York para ocultar una conducta delictiva que ocultaba información perjudicial al público votante durante las elecciones presidenciales de 2016″.

En 2018, Daniels publicó un libro en el que describía explícitamente la supuesta aventura con Trump. El entonces abogado de la estrella del cine para adultos dijo que el libro tenía la intención de demostrar que su historia sobre haber tenido relaciones sexuales con Trump es cierta.

Sin embargo, la publicación de Daniels también dio detalles sobre su vida. Aquí algunos de ellos para conocerla más a fondo.

¿Quién es Stormy Daniels?

Stephanie Clifford nació en Luisiana, estado en el sur de EE. UU. En su libro reveló que tuvo una infancia difícil en medio de la pobreza y constantes abusos sexuales.

Cuando era adolescente, se mudó a California para incursionar en el entretenimiento para adultos. En esta industria, donde se dio a conocer con el nombre de Stormy Daniels, Clifford ha trabajado como bailarina exótica, actriz, directora y productora de películas pornográficas.

Clifford cuenta que en 2006 conoció a Donald Trump en un torneo de golf en Lake Tahoe, Nevada. Según ella, el guardaespaldas de Trump la llevó a su habitación, donde esperaba cenar con él, pero luego hubo una relación íntima.

Stormy Daniels aseguró que Trump le prometió incluirla en su programa televisivo El Aprendiz y que por eso accedió a tener relaciones con él, hasta que el entonces empresario le confirmó en 2018 que no podría participar.

En entrevista con la cadena CBS, Daniels reveló que en 2011 negoció para contarle sobre su relación con Trump a la revista In Touch a cambio de US$ 15.000, pero que el acuerdo se cayó porque Michael Cohen amenazó con demandar a la publicación.

El pago a Stormy Daniels

En 2016, en plena campaña presidencial, Cohen negoció un acuerdo que incluía el pago de US$ 130.000 para garantizar el silencio de Daniels. El abogado hizo el pago de sus propios fondos y luego recibió un reembolso que, según Donald Trump, fue de su dinero y no de la campaña presidencial.

Stormy Daniels rompió el acuerdo de silencio en 2018 con una entrevista para “60 Minutes”, en donde aseguró haber recibido amenazas para no pronunciarse sobre la relación.

Clifford demandó a Trump buscando anular el acuerdo de silencio, pero la querella fue desestimada y el juez le ordenó a Daniels pagar casi US$ 300.000 de costos legales incurridos por Trump.

Blanco de amenazas

Daniels ha hablado de las amenazas que ha recibido desde que salió a la luz su supuesta aventura con Trump. En una entrevista concedida el año pasado a Piers Morgan, Daniels dijo que las amenazas que le dirigen los partidarios de Trump son ahora “mucho más específicas y gráficas”, y mucho más graves que en el pasado.

“Son mucho más apasionados, supongo que es una buena palabra. Entusiastas con sus amenazas. Y no se esconden. Y sienten de verdad que están haciendo algo bien. Que ellos son los patriotas”, dijo Daniels.