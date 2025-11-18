Mundo canadá

Sophie Grégoire rompe el silencio: Su vida tras el divorcio de Trudeau y el romance con Katy Perry

18.11.2025 / 11:20

Exesposa de Justin Trudeau revela en pódcast su estrategia de salud mental para manejar la exposición pública y la nueva relación de su exmarido.

(CNN) – Sophie Grégoire se sinceró sobre su vida pública como la exesposa del exprimer ministro canadiense Justin Trudeau. Durante una reciente aparición en el pódcast “Arlene is Alone”, abordó la notoria atención que recibe Trudeau por salir con la cantante Katy Perry. La anfitriona Arlene Dickinson admiró su “tranquilidad” ante la situación, a lo que Grégoire respondió: “Somos seres humanos y las cosas nos afectan. Normal. Cómo reaccionas a las cosas es tu decisión. Elijo escuchar la música en lugar del ruido”.

Grégoire y Trudeau anunciaron su separación en agosto de 2023, tras 18 años de matrimonio y tres hijos. La nueva pareja de Trudeau, quien fue fotografiado con Perry en septiembre y luego en París en octubre, generó un revuelo mediático.

Manejo Emocional y Crianza Compartida

Grégoire añadió estar “muy consciente de que muchas cosas públicas pueden ser detonantes”. “Lo que hago con ello es mi decisión. La mujer en la que quiero convertirme a través de esto es mi decisión”. Como defensora de la salud mental, destacó la importancia de “sentir esas emociones” permitiéndose estar decepcionada, enfadada o triste. Además, corrigió a Dickinson por llamarla “madre soltera”: “Tengo una asociación con un padre que tiene un amor y una disponibilidad tan profundos hacia sus hijos”.

