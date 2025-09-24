Captan en video impactante socavón que destruyó una calle en Tailandia

Un agujero de 50 metros de profundidad y 900 metros cuadrados se abrió en una concurrida vía de Bangkok. El colapso arrasó con calles, tuberías y postes de electricidad, aunque no dejó víctimas.

Un enorme socavón sorprendió a los habitantes de Bangkok, la capital de Tailandia, al destruir por completo una concurrida calle durante la mañana de este miércoles.

La grieta alcanzó una profundidad de 50 metros y una extensión de 900 metros cuadrados, colapsando en pocos segundos y arrastrando consigo calles, tuberías y postes de electricidad.

A pesar de la magnitud del desastre, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales ni personas heridas. Sin embargo, la emergencia obligó a trasladar a pacientes de un hospital cercano, debido al riesgo que implicaba la cercanía del recinto al socavón.

De acuerdo a las primeras hipótesis, la construcción de un tren subterráneo en la zona podría haber sido la causa del colapso del terreno, aunque el hecho sigue en investigación.

Equipos de emergencia trabajan en la zona para contener los daños y evaluar la estabilidad de las estructuras cercanas.