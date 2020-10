(CNN Español) — Un sismo de magnitud 7,0 sacudió el mar Egeo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Al menos seis personas murieron tras el terremoto, confirmaron las autoridades de Turquía.

En total, cerca de 200 ciudadanos se vieron afectados por el terremoto.

Find information on the M 7.0 – 14 km NE of Néon Karlovásion, #Greece here: https://t.co/FL4hTrF4Kn Please let us know what you felt here: https://t.co/2RWZkBZDVo pic.twitter.com/rcE0mnYLG5

— USGS (@USGS) October 30, 2020