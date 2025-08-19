Sinaloa sufre la guerra desatada entre carteles: 400% de aumento en homicidios tras detención de “El Mayo”

Una vez detenido el líder del crimen organizado en la ciudad mexicana surgieron distintas facciones que comenzaron a disputarse el control territorial, entre quienes le seguían y quienes en realidad son aliados de "El Chapo" Guzmán.

(CNN) – El 10 de agosto fue, para muchos en México, un domingo tranquilo como cualquier otro. Pero en Sinaloa, un estado del noroeste con vistas al Pacífico, no fue un domingo cualquiera. Ese día se cometieron 17 homicidios: uno cada 85 minutos.

Según cifras del gobierno mexicano, fue el día más violento de 2025 en Sinaloa, superando a cualquier otro estado del país. Los asesinatos del domingo fueron algunos de los últimos en una oleada de violencia que ha azotado al estado tras el arresto sorpresivo de Ismael “El Mayo” Zambada, quien, según las autoridades, es un veterano líder del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más antiguas y violentas de México.

Desde su captura, los homicidios en Sinaloa han aumentado más de 400%, según un análisis de datos públicos realizado por CNN.

Este análisis también revela discrepancias entre las cifras recopiladas por la Fiscalía de Sinaloa, las autoridades federales mexicanas y la organización de monitoreo Armed Conflict Location & Event Data (ACLED). Históricamente, las autoridades mexicanas han reportado un número menor de víctimas durante períodos de violencia en la región.

Incluso a puertas cerradas, los funcionarios de defensa y de aplicación de la ley de Estados Unidos desconfían de las cifras de homicidios de México, según una fuente familiarizada con estas conversaciones.

La captura de El Mayo el 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, desató una guerra interna entre facciones rivales, según analistas consultados por CNN, atrapando a los sinaloenses en medio de un conflicto que ha trastocado la vida cotidiana, obligando a grandes cadenas y negocios familiares a cerrar sus puertas.

Violencia sin precedentes tras la caída de El Mayo

El aumento de la violencia en Sinaloa se remonta a facciones rivales del Cártel de Sinaloa que surgieron después de la captura de Zambada, dice Victoria Dittmar, investigadora y directora de proyectos de InSight Crime.

A partir de entonces, se desató una intensa lucha entre sus seguidores, conocidos como los Mayitos, y los aliados de Joaquín “El Chapo” Guzmán, interrumpida por enfrentamientos sostenidos entre facciones menores del Cártel de Sinaloa. Esta tendencia se refleja en los datos de ACLED.

En un comunicado emitido por su abogado, El Mayo afirmó haber sido engañado por uno de los hijos de El Chapo y líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán López , quien lo atrajo a Estados Unidos con engaños. Según Zambada, la reunión que le presentaron como una oportunidad de inversión inmobiliaria culminó con su arresto en El Paso, Texas.

Zambada dijo en su carta que fue engañado, secuestrado y entregado a las autoridades estadounidenses por Guzmán López, una versión que este último negó a través de su equipo legal, que también ha rechazado la idea de que el hijo de El Chapo se entregó voluntariamente.

Ambos hombres enfrentan múltiples cargos en el Tribunal del Distrito Este de Estados Unidos de Nueva York, donde se han declarado inocentes.

Antes del arresto de El Mayo, los enfrentamientos entre las facciones del cártel eran esporádicos. Pero las inusuales circunstancias de su captura han intensificado las tensiones.

Ahora, tanto los Mayitos como los Chapitos han intensificado sus ofensivas para apoderarse de territorios clave, explica Dittmar. Los datos de ACLED muestran un fuerte aumento de la violencia a principios de septiembre, cuando, según los analistas, comenzó oficialmente la guerra.

Para proteger a los estudiantes de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya ordenó la cancelación de clases los días 12 y 13 de septiembre. Al día siguiente, en medio de la inseguridad, se suspendieron las celebraciones del Día de la Independencia en varias localidades del estado, incluida la capital, Culiacán.

“Hemos decidido suspender la celebración del 15 de septiembre. No habrá celebración, ni pública ni privada”, anunció en un video publicado en su cuenta X.

Las cifras de ese mes confirman la magnitud de la violencia: 4 muertes al día, o una cada 6 horas, según datos oficiales. La ACLED reportó 2 muertes diarias, o una cada 12 horas.

Dittmar señala que la forma “engañosa” en que Zambada fue capturado no sólo tensó las relaciones entre las facciones, sino que también desató una ola de represalias que ha convertido a Culiacán en el escenario principal de una guerra de cárteles urbanos, algo “que no vemos en ninguna otra ciudad mexicana”.

Una guerra interna deja huella en toda la comunidad

La violencia en Sinaloa trasciende las estadísticas: ha trastocado la vida cotidiana de los residentes. En Culiacán, el temor constante a enfrentamientos armados ha obligado a grandes cadenas y pequeños negocios familiares a reducir su horario o incluso cerrar por completo.

Una pequeña empresaria que operaba el restaurante de su abuela, con décadas de antigüedad, en la capital sinaloense se vio obligada a cerrar sus puertas.

“Había días en que había quizás un cliente, si acaso… porque la gente no sale de noche, hasta el día de hoy siguen sin hacerlo”, dice Sonia (no es su nombre real), quien habló con CNN bajo condición de anonimato y dijo que temía por su seguridad dada la inseguridad de la ciudad.

Como muchos otros en Culiacán, Sonia y su familia han tenido que adaptarse a una nueva normalidad, imponiéndose un “toque de queda”.

“Nosotros, los ciudadanos, decidimos hace meses salir solo a ciertas horas”, explica. “Al principio, entre septiembre y diciembre, era como una regla autoimpuesta porque uno tenía miedo de salir. Normalmente, las noches y las madrugadas eran las más violentas… pero en realidad, todo el día lo es. Puedes salir al mediodía y verte envuelto en un tiroteo saliendo de una escuela, en una calle principal, entre policías, soldados, infantes de marina y pistoleros. Así sin más. Esa es la realidad de cada día”.

Videos compartidos en redes sociales y verificados por CNN ilustran escenas que se han vuelto cada vez más comunes en Culiacán y otras ciudades del estado: tiroteos a plena luz del día, enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas de seguridad y vehículos incendiados en colonias residenciales.

Las imágenes muestran que los enfrentamientos han ocurrido en su mayoría en zonas urbanas, una nueva tendencia que, según Dittmar, ha expuesto a cientos de miles de personas que, antes, no estaban directamente afectadas por el conflicto.

Algunos de estos incidentes violentos han tenido lugar cerca del restaurante de Sonia, dice ella; CNN corroboró su afirmación utilizando datos de fuentes abiertas.

En mayo, el cuerpo de un hombre fue encontrado colgado de un puente cercano junto a un narcomensaje; un mes después, una cabeza humana fue dejada cerca de un sitio turístico en Culiacán; y dos semanas después de eso, varios policías resultaron gravemente heridos en una emboscada cercana.

En el primer aniversario de la detención de El Mayo, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno estaba tomando acciones: “Estamos trabajando y llevaremos la paz a Sinaloa”, dijo en su conferencia de prensa diaria.

Sin embargo, para Sonia, esa promesa parece lejana: «Se ven convoyes militares por todas partes, pero no hay una estrategia real. Hay zonas donde hay tiroteos todos los días y las autoridades llegan horas después. Todo es pura fachada. Nos gustaría ver una estrategia real… porque no la hay».

El punto débil de la estrategia de seguridad de México

En el aniversario del 25 de julio, Sheinbaum reiteró el imperativo de colaborar con las autoridades estadounidenses y advirtió contra la interferencia extranjera en el combate a la violencia y el tráfico vinculados a los cárteles en México.

Sus comentarios se produjeron días antes de que el presidente estadounidense, Trump, firmara una directiva secreta que instruía al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra ciertos cárteles en América Latina que su administración había designado como organizaciones terroristas extranjeras, según un informe del New York Times.

Si bien aún no está claro si el Departamento de Defensa de Estados Unidos pretende coordinar sus esfuerzos con las autoridades mexicanas, el Cártel de Sinaloa es una de las ocho redes criminales designadas como organizaciones terroristas extranjeras por la Administración Trump.

En el primer año de su administración, según muestran los datos de ACLED, los esfuerzos de Sheinbaum por contener la violencia generalmente han coincidido con una caída en los ataques contra civiles; desde enero, los asesinatos de civiles han disminuido en casi todos los estados mexicanos.

Pero Sinaloa sigue siendo, sin duda, el punto débil de la estrategia de seguridad de México, con al menos 571 civiles asesinados allí en lo que va de 2025. (En otros tres estados donde los homicidios de civiles han aumentado, el total combinado es de 49 víctimas, hasta el 25 de julio).

Los asesinatos selectivos de civiles ya han superado el total registrado en todo 2024, lo que prepara el escenario para que este año sea uno de los más mortíferos en la historia de Sinaloa.

Y para muchos en Sinaloa, ese domingo de agosto fue otro recordatorio de la guerra que se libraba sin un final a la vista.