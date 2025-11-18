“Silencio, cerdita, silencio”: La insólita reacción de Trump luego de que periodista le preguntara por su relación con Epstein

El presidente llamó "cerdita" a una reportera que interrogaba sobre su mención en correos del delincuente sexual, mientras aceleraba su reversión sobre la publicación de documentos judiciales.

(CNN) – El presidente Donald Trump insultó a una periodista que le interrogó sobre su mención en correos electrónicos de Jeffrey Epstein, llamándola “cerdita” en un incidente que precedió su cambio de postura respecto a la publicación de los archivos del caso.

La confrontación ocurrió cuando la reportera preguntó sobre posibles vínculos con el financiero convicto, provocando una respuesta iracunda del mandatario.

La estrategia de distracción y reversión

Recientemente, Trump afirmó: “No tengo nada que ver con Jeffrey Epstein. Lo eché de mi club hace muchos años porque pensé que era un pervertido enfermo”.

El presidente desvió inmediatamente las acusaciones hacia figuras demócratas, señalando a Bill Clinton, Larry Summers y Andrew Weissmann como supuestos cómplices del delincuente sexual. Calificó la investigación como “un engaño demócrata” diseñado para sabotear su agenda política.

Esta confrontación periodística anticipó lo que seguiría: una reversión estratégica luego de que aliados advirtieran a Trump que no podría detener la publicación de los archivos en el Congreso. Ante la inevitabilidad de una votación abrumadora en la Cámara de Representantes, el presidente optó por apoyar tácitamente la medida que antes combatía.

Consecuencias políticas inmediatas

La decisión representó una retirada inusual para Trump, quien había presionado infructuosamente a legisladores republicanos para abandonar el proyecto.

Su frustración personal se manifestó en ataques contra la representante Marjorie Taylor Greene, a quien calificó de “traidora” por su firme apoyo a la transparencia de los documentos. Ahora, la administración busca reposicionarse ordenando una investigación del Departamento de Justicia sobre los vínculos de Epstein con personalidades demócratas, mientras intenta redirigir la atención hacia su agenda económica.

Sin embargo, analistas advierten que el tema Epstein persistirá como factor de desgaste político, particularmente mientras continúe el escrutinio sobre las relaciones entre élites y el financiero convicto.