Siete detenidos demandan a ICE por condiciones “inhumanas” en la mayor cárcel migratoria de California

La ACLU presentó una demanda federal que denuncia negligencia médica, aislamiento prolongado y restricciones a derechos básicos en el Centro de Detención de California City, administrado por la compañía privada CoreCivic.

(EFE) – Siete detenidos en la mayor cárcel migratoria de California presentaron una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por exponerlos a condiciones inhumanas en el Centro de Detención de California City.

La querella, presentada por la ACLU, describe alojamientos insalubres, temperaturas extremas y negación de atención médica a pacientes con enfermedades graves.

Yuri Alexander Roque Campos, detenido desde septiembre, enfrentó dos hospitalizaciones de emergencia después que le negaran sus medicamentos para una condición cardíaca potencialmente mortal.

Patrón de negligencia constitucional

Los demandantes alegan que ICE y la empresa administradora CoreCivic mantienen un sistema de aislamientos forzosos y restringen el acceso a abogados y visitas familiares. Kyle Virgien de la ACLU subrayó que “la alimentación, atención médica y asistencia jurídica no son meras sugerencias; son derechos constitucionales”.

La demanda busca remediar violaciones a las Enmiendas Primera y Quinta para los 2.560 detenidos del centro, reflejando un patrón más amplio de denuncias contra instalaciones migratorias administradas por corporaciones privadas.