Si algún día voy a Washington, “lo haré de pie, caminando, no arrastrada”, afirma Delcy Rodríguez

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que la “mancha” que dejó en la relación entre el país caribeño y Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro se resolverá de manera “diplomática”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este jueves que, si algún día va a Estados Unidos mientras ostenta el cargo, lo hará “de pie” y no arrastrándose.

“Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada, lo haré con la bandera tricolor”, dijo Rodríguez en su discurso al dar el informe de gestión del Gobierno de Venezuela en nombre de Nicolás Maduro, capturado por EE.UU. el pasado 3 de enero tras un ataque militar en territorio venezolano.

“Será de pie, nunca arrastrándome”, enfatizó la mandataria, quien instó a que se tiene que dar “la batalla diplomática”.

La “mancha” que dejó el ataque militar de EE.UU. a Venezuela se resolverá diplomáticamente, asegura Rodríguez

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, aseguró este jueves que el ataque militar de Estados Unidos al país sudamericano del pasado 3 de enero dejó una “mancha” en las relaciones entre ambos países, la cual van a resolver “diplomáticamente”.

“Hay una mancha en nuestras relaciones. Cuando cruzaron una línea roja, atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron al presidente (Nicolás) Maduro y a la primera dama (Cilia Flores). Es una mancha en las relaciones entre EE.UU. y Venezuela. Y esa mancha dijimos que la vamos a resolver diplomáticamente”, dijo Rodríguez en su discurso al presentar el informe de gestión del Gobierno venezolano en nombre del presidente derrocado.

La mandataria encargada agregó que saben que en EE.UU. “son poderosos”, pero que no tienen miedo de encarar la situación a través del “diálogo político” y así resolver las diferencias entre ambos países “de una vez y para siempre”.

“Sabemos que son muy poderosos. Sabemos que son una potencia nuclear letal. Hemos visto su expediente en la historia de la humanidad. Y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente y a través del diálogo político para resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica”.

Con información de Uriel Blanco.