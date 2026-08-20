SHOA descarta amenaza de tsunami para Chile tras fuerte terremoto que sacudió Perú

Un terremoto de magnitud 7,2 se registró durante la tarde de este jueves 20 de agosto en Perú, de acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento ocurrió a las 13:00 horas de Perú —14:00 horas de Chile— y tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región de Ayacucho.

El organismo peruano situó el hipocentro a 108 kilómetros de profundidad y reportó una intensidad de entre III y IV en la escala de Mercalli en Coracora.

Tras el terremoto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) evaluó el evento y descartó una amenaza de tsunami para el territorio nacional.

SHOA descarta tsunami para las costas de Chile

A través del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), SHOA informó que las características del terremoto no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas chilenas.

“SHOA indica que las características del sismo magnitud 6,9 localizado a 167 km al NE de Chala, Perú, no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señaló Senapred.

El reporte utilizado por el organismo chileno consigna una magnitud preliminar de 6,9 y una ubicación de referencia a 167 kilómetros al noreste de Chala.

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