Servicio Secreto interviene en la cena de corresponsales de Casa Blanca y evacúa a Trump

Por CNN Chile 25.04.2026 / 20:51 Compartir

Donald Trump, que se encontraba en la mesa que presidía el evento y de la que fue evacuado junto a la primera dama, Melania Trump, por un incidente aparentemente relacionado con personas que comenzaron a protestar en la sala donde se celebraba la velada, según informó la cadena C-Span.