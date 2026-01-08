Mundo Venezuela

Senado de Estados Unidos aprueba resolución para intentar bloquear nuevas incursiones de Donald Trump en Venezuela

Por CNN Chile

08.01.2026 / 15:26

{alt}

La medida se aprobó con 52 votos a favor y 47 en contra, ya que cinco senadores del partido de Trump se unieron a la bancada demócrata.

 (EFE) – Este jueves, el Senado de Estados Unidos aprobó una resolución conjunta que busca bloquear nuevas e hipotéticas incursiones militares del Gobierno de Donald Trump en Venezuela y que contó con el apoyo de cinco republicanos.

La medida, eminentemente simbólica, se aprobó con 52 votos a favor y 47 en contra, ya que cinco senadores del partido de Trump, que cuenta con una escueta mayoría en el hemiciclo, se unieron a la bancada demócrata.

La resolución, presentada por los demócratas y copatrocinada por el republicano Rand Paul, representa en todo caso una reprimenda para el mandatario tras la reciente operación para capturar en Venezuela al presidente Nicolás Maduro, de la que el Congreso no fue informado previamente.

Aunque la aprobación en el Senado supone un primer paso significativo, para ser vinculante debería ser aprobada también por la Cámara Baja, donde los republicanos también tienen una pequeña mayoría, y ser firmada después por el propio Trump, que de seguro la vetaría.

Para anular el veto, ambas cámaras deberían volver a aprobar la resolución, pero por una mayoría de dos tercios.

La Cámara de Representantes ya rechazó en diciembre resoluciones similares para retirar a tropas estadounidenses en caso de que estallara un conflicto con Venezuela.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Chileno 5 veces ganador del Ironman de Pucón: "Corrí con el competidor más grande a nivel mundial y tuve la suerte de ganar"
Suben las temperaturas y se mantiene el domo de calor en el sur
¿Quién era Renee Nicole Good, la mujer que murió baleada por un agente de ICE en Minneapolis?
En 10 años el cáncer de piel en Chile aumentó un 40% y se debe en su mayoría a la radiación UV
Las películas que se estrenarán este 2026: "Cumbres Borrascosas", "Dune: Parte 3", "Michael" y más
Las claves de la llamada de Gustavo Petro a Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro