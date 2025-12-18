Seis personas murieron en EE.UU. luego que avión privado se estrellara a poco del despegue

"Oí un fuerte estruendo y nuestro hangar se sacudió un poco. Me levanté para mirar y fue entonces cuando vi llamas", relató una trabajadora testigo del accidente aéreo ocurrido en Carolina del Norte.

(CNN) – Seis personas murieron después de que un pequeño avión privado se estrellara poco después del despegue en Statesville, Carolina del Norte, dijo a CNN una fuente informada sobre el accidente.

El accidente ocurrió poco después de las 10:15 am, dijo a CNN el subjefe del condado de Iredell, Bill Hamby.

Información preliminar indica que las seis personas fallecidas en el accidente eran un piloto y otras cinco, según informó a CNN una fuente informada sobre el accidente. Una fuente federal con conocimiento del accidente indicó a CNN que una persona relacionada con NASCAR estaba a bordo del avión accidentado.

Un Cessna C550 se estrelló al aterrizar en el Aeropuerto Regional de Statesville, Carolina del Norte, alrededor de las 10:20 a. m., hora local, del jueves 18 de diciembre. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investigarán la situación. La NTSB dirigirá la investigación y proporcionará información actualizada, informó la Administración Federal de Aviación (FAA) a CNN.

Un testigo que trabaja en el aeropuerto dijo a CNN que vio el avión en llamas después del accidente.

“Mi escritorio está frente a donde ocurrió. Estaba sentada aquí, y entonces oí un fuerte estruendo y nuestro hangar se sacudió un poco. Me levanté para mirar y fue entonces cuando vi llamas y fuego por todas partes”, dijo Victoria, quien trabaja para una empresa de aviación y pidió ser identificada solo por su nombre de pila por cuestiones de privacidad.

Se espera que la NTSB que investiga el accidente llegue más tarde esta noche y realice una conferencia de prensa mañana, según una publicación en X.

En una breve conferencia de prensa esta tarde, las autoridades locales compartieron poca información sobre el accidente. «No tenemos información sobre la causa», declaró el gerente del aeropuerto, John Ferguson.

El Aeropuerto Regional de Statesville, a unos 72 kilómetros al norte de Charlotte, es un aeropuerto sin control y sin torre de control. Los pilotos deben informar su posición en el aeropuerto y sus alrededores mediante una frecuencia de radio común.

El aeropuerto permanece cerrado, según el gerente del aeropuerto.

Los equipos de emergencia todavía estaban en la pista cerca del lugar del accidente poco después de la 1:30 p.m., observó un equipo de CNN.

Los datos preliminares de seguimiento del vuelo muestran que un Cessna Citation 550 salió del Aeropuerto Regional de Statesville alrededor de las 10:00 a. m. de la pista 10, recorrió unos ocho kilómetros y luego giró casi inmediatamente a la izquierda de regreso al aeropuerto. El avión no superó los 600 metros de altitud, según FlightAware.

Se reportaron nubes bajas, lluvia ligera y visibilidad de menos de cinco kilómetros aproximadamente 80 minutos después del accidente, según una estación meteorológica automatizada del aeropuerto. No está claro si estas condiciones estaban presentes cuando el avión se estrelló.

“El Aeropuerto Regional de Statesville ofrece instalaciones de aviación corporativa para compañías Fortune 500 y varios equipos de NASCAR”, según el sitio web de la ciudad.