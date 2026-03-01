Seis cuentas en Polymarket ganan millones tras apostar al bombardeo de EE.UU. sobre Irán

Un reporte de Bloomberg reveló movimientos inusuales en la plataforma de predicción descentralizada antes de los ataques. Firmas de análisis de blockchain detectaron que seis billeteras creadas en febrero concentraron apuestas específicas para el 28 de febrero.

Los recientes bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní no solo reconfiguraron el escenario geopolítico en Medio Oriente, sino que también generaron un movimiento extraordinario de capital en los mercados de predicción descentralizados.

Según un reporte de Bloomberg, las apuestas vinculadas al momento exacto de los ataques movilizaron 529 millones de dólares en la plataforma Polymarket, uno de los principales mercados basados en blockchain para contratos ligados a eventos del mundo real.

El foco del análisis no estuvo únicamente en el volumen transado, sino en el comportamiento de ciertas cuentas.

De acuerdo con la firma de análisis de datos Bubblemaps, seis billeteras de criptomonedas —creadas recientemente durante febrero— concentraron su actividad exclusivamente en apuestas que pronosticaban un ataque estadounidense para el sábado 28 de febrero.

En ese momento, la probabilidad asignada por el mercado aún era baja, lo que permitió a estos usuarios adquirir participaciones por apenas 10 centavos de dólar en algunos casos. Tras confirmarse los bombardeos, liquidaron sus posiciones y obtuvieron ganancias combinadas estimadas en un millón de dólares.

El patrón ha despertado sospechas sobre un eventual uso de información privilegiada, aunque hasta ahora no existen pruebas públicas que confirmen esa hipótesis.