Seguidilla de ataques de tiburón en Australia: Expertos buscan la causa detrás de 4 incidentes registrados en 48 horas

Por CNN Chile

24.01.2026 / 13:52

Expertos atribuyen la inusual oleada de incidentes a fuertes lluvias que crearon condiciones ideales para los tiburones toro, descartando los sacrificios como solución.

Australia enfrenta una inusual concentración de ataques de tiburón, con cuatro incidentes en 48 horas, incluyendo una muerte, en la costa este.

Tres de las mordeduras ocurrieron en un tramo de 15 kilómetros cerca de Sídney. El investigador Chris Pepin Neff calificó la serie como “la más cercana en proximidad y tiempo” en sus 20 años de estudio.

Factores ambientales clave

Los científicos vinculan los ataques, atribuidos a tiburones toro, a las “condiciones perfectas” creadas por fuertes lluvias que descargaron 127 mm en 24 horas, el día más lluvioso de enero en 38 años.

“El agua dulce que llegó desde la tierra tras las recientes lluvias fue perfecta para ellos”, explicó la investigadora Rebecca Olive, señalando que este flujo arrastró nutrientes que atrajeron peces cebo y depredadores, según reportó BBC Mundo.

Aunque las estadísticas muestran un aumento gradual de incidentes en décadas, los expertos lo atribuyen a una mejor recopilación de datos y a más personas en el mar, no a una mayor agresividad.

Pepin Neff y Olive rechazan los llamados a sacrificios masivos, argumentando que no reducen el riesgo. En cambio, recomiendan mayor precaución tras lluvias intensas y entender que “el océano nunca es seguro, y los tiburones no siempre son peligrosos”.

