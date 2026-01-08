Mundo estados unidos

Secretaria de Seguridad de EE.UU. defiende tiroteo de agente migratorio del ICE y califica uso del auto como “arma”

Por CNN Chile

08.01.2026 / 15:43

{alt}

Kristi Noem insistió en que el vehículo atropelló al oficial, contradiciendo videos que circulan en redes sociales, y acusó a la mujer fallecida de "terrorismo doméstico".

(EFE) – La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, defendió este jueves al agente migratorio que disparó y mató a una mujer en Minnesota, afirmando que el vehículo se usó como un “arma” y que el oficial actuó para “protegerse a sí mismo y a sus compañeros”.

Noem insistió en que el agente “fue atropellado por el vehículo”, pese a videos que circulan en redes sociales y que medios locales analizaron, los cuales parecen mostrar que el auto nunca lo tocó.

Críticas a autoridades demócratas y protestas

En conferencia de prensa, Noem calificó el hecho como “un acto de terrorismo doméstico” y criticó a las administraciones demócratas de Minnesota y Mineápolis, a las que tildó de “corruptas”.

Mientras la investigación sigue su curso, una multitud se congregó en el lugar de los hechos para protestar, y se esperan más manifestaciones en ciudades como Nueva York. La versión oficial contrasta con la indignación ciudadana y la evidencia visual que cuestiona la narrativa del atropello.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Chileno 5 veces ganador del Ironman de Pucón: "Corrí con el competidor más grande a nivel mundial y tuve la suerte de ganar"
Suben las temperaturas y se mantiene el domo de calor en el sur
¿Quién era Renee Nicole Good, la mujer que murió baleada por un agente de ICE en Minneapolis?
En 10 años el cáncer de piel en Chile aumentó un 40% y se debe en su mayoría a la radiación UV
Las películas que se estrenarán este 2026: "Cumbres Borrascosas", "Dune: Parte 3", "Michael" y más
Las claves de la llamada de Gustavo Petro a Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro