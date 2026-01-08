Secretaria de Seguridad de EE.UU. defiende tiroteo de agente migratorio del ICE y califica uso del auto como “arma”

Kristi Noem insistió en que el vehículo atropelló al oficial, contradiciendo videos que circulan en redes sociales, y acusó a la mujer fallecida de "terrorismo doméstico".

(EFE) – La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, defendió este jueves al agente migratorio que disparó y mató a una mujer en Minnesota, afirmando que el vehículo se usó como un “arma” y que el oficial actuó para “protegerse a sí mismo y a sus compañeros”.

Noem insistió en que el agente “fue atropellado por el vehículo”, pese a videos que circulan en redes sociales y que medios locales analizaron, los cuales parecen mostrar que el auto nunca lo tocó.

Críticas a autoridades demócratas y protestas

En conferencia de prensa, Noem calificó el hecho como “un acto de terrorismo doméstico” y criticó a las administraciones demócratas de Minnesota y Mineápolis, a las que tildó de “corruptas”.

Mientras la investigación sigue su curso, una multitud se congregó en el lugar de los hechos para protestar, y se esperan más manifestaciones en ciudades como Nueva York. La versión oficial contrasta con la indignación ciudadana y la evidencia visual que cuestiona la narrativa del atropello.