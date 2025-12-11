“Sé que pronto nos vemos en Chile”: Magdalena Piñera se reunió con María Corina Machado y le adelantó posible visita

La hija del expresidente chileno se juntó con la líder opositora venezolana luego que se le entregara el Premio Nobel de la Paz en Noruega, premio que tuvo que recibir su hija por los resguardos de seguridad que mantiene a más de un año de estar en la clandestinidad.

“Sé que pronto nos vemos en Chile”, fue parte de lo que le dijo María Corina Machado, líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz al reunirse con Magdalena Piñera, hija del expresidente Sebastián Piñera, quien fue invitada a la ceremonia en Oslo, Noruega, por parte de la propia Machado.

La opositora al régimen de Nicolás Maduro no pudo recibir en persona el galardón luego de la odisea que fue el viaje que realizó hasta el país escandinavo.

Debido a esto, fue su hija Ana Corina Sosa quien lo recibió y agradeció en nombre de su madre, asegurando que este era un “reconocimiento al pueblo venezolano”.

Con el paso de las horas María Corina apareció en público luego de más de un año en la clandestinidad, debido a la persecución que lleva a cabo la administración de Maduro.

Fue en esta instancia posterior a las ceremonias oficiales que Machado se reunió con la hija del exmandatario chileno, acompañada por el expresidente de Colombia Iván Duque.

Duque fue uno de los mandatarios con quien Piñera se juntó en Cúcuta en 2019, instancia donde dio a conocer la “Visa de Responsabilidad Democrática” que entregaría nuestro país a migrantes venezolanos.

“Muchas gracias por venir. ¿Y tu mamá?”, pregunta María Corina a Magdalena según se ve en un video publicado por Biobío. “No pudo porque estaba con dolor de espalda”, le contesta, al mismo tiempo que Machado aprovecha de saludar a Duque.

“No sabes cuánto te admiramos, sabes que estamos hasta el final, lo vamos a lograr”, le comenta el exmandatario colombiano.